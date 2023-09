Ka Whakahoutia e Ubisoft te Ra Tukunga me te Tuanga Whakawhanaketanga a Xdefiant

Kua tukuna e Ubisoft tetahi whakahou nui mo te ra tuku me te mana whanaketanga o tana keemu e haere ake nei, Xdefiant. I roto i te panui i runga i ta raatau paetukutuku mana, i whakaatu te kaihanga rangatira a Mark Rubin kaore te keemu i eke ki nga tikanga tuku mo Sony me te Xbox, na reira ka puta nga take e tika ana kia whakatikahia i mua i te whakapumautanga o te ra tuku.

I whakamarama a Rubin i whiwhi te kamupene i nga hua tuatahi o nga mahi tuku i te waenganui o Akuhata, e tohu ana kaore te keemu i tutuki i nga whakaritenga e tika ana mo te hanganga ture. Ko tenei whakakitenga i miharo ki te kapa, i te mea kua whakahawea ratou ki te nui o nga mahi e tika ana kia tutuki nga ture.

Ko te mutunga, kaore e taea e Ubisoft te whakarato i tetahi ra tuku motuhake mo Xdefiant i tenei wa. Engari, kei te aro ratou ki te whakatau i nga take e pa ana ki te hanganga ture me te whakarite mo tetahi atu tukunga ki nga kaipupuri papa. Mena ka paahi te tukunga, tera pea ka tukuna te keemu hei waenganui-ki te mutunga o Mahuru. Heoi, tera pea ka tukuna he paahi herenga, me tono he papaki Ra 1 me nga whakatikatika whakamutunga mo te hanganga ture. I roto i tenei ahuatanga, ka tukuna te ra tuku ki te timatanga/waenganui o Oketopa.

Ahakoa enei koretake, i kii a Rubin ki nga kaiwhaiwhai e noho pono ana a Ubisoft ki te maarama me te whakarongo ki nga urupare a nga kaitakaro. Kua whakauruhia e te kapa nga tono a nga kaitakaro ki roto i te whanaketanga o te keemu, penei i te whakaurunga o te Pooti Mahere me te ahua S&D e haere ake nei. I kii a Rubin ko te Xdefiant he keemu mo te hapori, a ka whakatapua a Ubisoft ki te tuku i nga wheako pai ka taea.

Hei mutunga, me tatari nga kaiwhaiwhai o Xdefiant mo te tukunga o te keemu i te mea e mahi ana a Ubisoft ki te whakarite kia rite ki a Sony me Xbox. Kei te kaha te kapa ki te whakatika i nga take i kitea i te wa o te tukunga tukunga, me te tumanako ka tukuna wawe te ra tuku.

Source: Ubisoft mā te paetukutuku mana o Ubisoft