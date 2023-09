Nga Mahi Moata a Apple Black Friday: He aha te tumanako me te waahi ka kitea

Kua tata te wa hararei, ko te tikanga kua tae ki te wa ki te whakaaro mo to hokohoko hararei. Mo nga kaiwhaiwhai hangarau me nga kaiwhaiwhai Apple, ko te Paraire Pango te wa tino pai ki te hopu i etahi utu nui mo nga hua Apple. Ahakoa kei te tata tonu nga hokonga mana o te Paraire Pango, kua timata kee nga utu mo te Paraire Pango a Apple.

Ina tae mai ki nga utu mo te Paraire Pango, ko nga taputapu hangarau he waahanga rongonui tonu, a ko nga taputapu Apple he mea rereke. Ahakoa he iti noa te tuku utu a Apple mo a raatau ake hua, he maha nga utu ka kitea mena ka mohio koe ki hea e titiro ai. Mai i Apple Watches ki AirPods, MacBooks, me te maha atu, ka taea e koe te penapena moata mo nga taputapu mo nga tangata katoa o to raarangi.

E ai ki a John Thompson, Te Taonga Hauora me te Etita Tauhokohoko, ko etahi o nga hua hei tirotiro i tenei wa hararei ko te AirPods Pro (Generan Tuarua), Apple Watch Series 2, AirPods Max, me te Apple Watch Ultra. Neke atu i te kotahi tau enei hua kei runga i te maakete inaianei, me nga putanga hou a Apple kei te heke mai, tera pea etahi utu ohorere.

Ina tae mai ki nga maataki atamai, ka uru nga whiringa a Apple ki roto i to punaha rauropi iOS. Ko te hekenga hou mai i te waitohu, ko te Apple Watch Series 8, ka tae mai me te maha o nga ahuatanga hauora me te oranga tinana. Mena kei te rapu koe i tetahi whiringa pai-putea, ko te Apple Watch SE (Turanga tuatahi me te Genera 1) he rite nga mahi ki te utu iti ake.

Ina tae mai ki nga taringa ahokore, ko nga AirPods mai i a Apple he mea rongonui. Ko te AirPods Pro me te AirPods Max e tuku ana i te kounga ororongo o runga-o-te-raina, engari ko nga AirPods paerewa (Genetanga tuarua) he utu utu nui ake. Mena kei te rapu koe mo te rua o nga taringa mo te omaoma, mo te haereere ranei, he tauira AirPod e pai ana ki o hiahia.

Ko nga iPads a Apple he mea tika kia whakaarohia i nga wa o te hoko Paraire Pango. Ko te iPad Air me te iPad Mini he huarahi pai ki te haere me te haerere e pai ai te kawe me te ngawari. Ko te iPad (9th Gen) he whiringa pai ake mo te putea e whakarato tonu ana i nga ahuatanga katoa e hiahiatia ana e koe i roto i te papa.

Mena kei te maakete koe mo tetahi pona hou, ko te rarangi MacBook a Apple he maha nga whiringa. Ko te MacBook Air i tukuna tata nei me te 2020 MacBook Air kei nga utu iti rawa atu. Ahakoa ko nga utu MacBook Pro kaore i te tino miharo inaianei, tera pea ka kite tatou i nga utu pai ake ki te Paraire Pango.

Kaua e wareware ki nga taputapu Apple! Ko te hono i o taputapu Apple me nga taputapu tika ka taea te whakanui i o raatau mahi. Whakaarohia te tiki riihini waea hou, i te taura MagSafe ranei, he pai tonu. Ko nga AirTags he taputapu pai mo te hunga e pohehe ana i a raatau taonga. Mena kei te pirangi koe ki tetahi mea me te pakū o te tae, ka tukuna e Beats Fit Pro te whānuitanga o nga whiringa e rite ana ki nga taringa o Apple.

Mo te mea ka riro a Apple i tana ake hoko Paraire Pango, kaore i te tino mohio. I nga wa o mua, ko te waitohu he tuku utu noa mo nga kaari koha. Heoi, he mea tika kia mataki tonu mo nga panui mai i a Apple.

Ka tae mai ki te rapu i nga utu pai a Apple, he mea nui ki te hoko kaainga. Ahakoa kaore pea a Apple e tuku utu mo ana hua, he maha tonu nga mahi a etahi atu kaihokohoko. Kia mau ki nga kaihokohoko tuihono, toa tari, me nga toa e arotahi ana ki te hangarau mo nga utu pai.

Ko te Paraire Pango he wa pai ki te piro etahi utu whakamiharo i runga i nga taputapu Apple. Ahakoa kei te maakete koe mo te maataki atamai hou, nga pukoro ahokore, he papa, he pona ranei, he maha nga utu moata hei painga. Tīmatahia te whakamahere i to hokohoko hararei inaianei ka noho rite ki te hopu i nga utu pai ina pa ana te hokonga mana o te Paraire Pango.

