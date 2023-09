Ko te AI App a Character.ai ka kite i te tipu haere o te urunga a nga kaiwhakamahi

Ko Character.ai, te kaiwhakawhanake taupānga AI e tuku ana i nga kaiwhakamahi ki te hanga i o raatau ake tohu AI, kei te kite i te pikinga o te whakaurunga a nga kaiwhakamahi ki runga i ana taupānga waea. He tātaritanga tata a te umanga mohio maakete a Similarweb i whakaatu ko te iOS me te Android taupānga mo Character.ai inaianei kei te 4.2 miriona nga kaiwhakamahi kaha ia marama i roto i te US, ka whakatauritea ki nga taupānga pūkoro a ChatGPT, e tata ana ki te 6 miriona nga kaiwhakamahi kaha ia marama i te US.

Kua kitea e Character.ai te tipu nui mai i tana whakarewatanga i Mei 2023, neke atu i te 1.7 miriona whakaurunga i tana wiki tuatahi. Ko te pupuri i nga kaiwhakamahi he wero mo te nuinga o nga taupānga pūkoro, me te reeti pupuri 30-ra toharite o te 3-4% me nga reeti tango i te neke atu i te 40% i muri i nga ra 30. Kua kaha a Character.ai ki te pupuri i nga kaiwhakataetae moata me te whakanui ake i tana whakamahinga i roto i nga marama mai i tana wa tuatahi.

Heoi, kei te noho tonu a ChatGPT ki runga i a Character.ai i runga i te ipurangi, na te mea he maha nga kaiwhakamahi e pai ake ana ki te hanga me te taunekeneke me o ratou AI chatbots i runga i nga taputapu pūkoro kaua ma te paetukutuku. I te ao katoa, ko nga raraunga Android e whakaatu ana he nui ake te maha o nga kaiwhakamahi hohe marama a ChatGPT i runga waea pūkoro ka whakaritea ki a Character.ai.

Ko tetahi waahi e tu mai ana a Character.ai ko tana taupori kaiwhakamahi teina. Tata ki te 60% o te hunga whakarongo ki te ipurangi he 18-24-tau te pakeke, i noho rite tonu i te raumati i te wa e heke haere ana te hokohoko paetukutuku ki ChatGPT. Ko etahi atu kaiwhakarato AI e whakaatu ana he iti ake te whakatamarikitanga i waenga i nga roopu taiohi.

Ko nga raraunga a Similarweb e whakaatu ana kua kite a ChatGPT i te hekenga o nga haerenga ki te paetukutuku mo nga marama e toru. Heoi, no te hokinga mai o te tau kura tata nei, kua hoki mai ano nga haerenga ki te paetukutuku ChatGPT, e tohu ana i te hurihanga. Ko Character.ai, i tetahi atu taha, i kite i te heke o te hokohoko o tana paetukutuku i te raumati engari i utua e ia na roto i te tangohanga o ana taupānga waea.

Kei a Character.ai te kaha ki te whakawhānui ake i tana turanga kaiwhakamahi, i tautokohia e tana moni $150 miriona Series A me te $1 piriona uara. Ko nga kaiwhakarewa o te whakaoho, ko Noam Shazeer me Daniel De Freitas, he wheako nui ki te mara o AI me te hanga i tetahi papaa kaha hei whakapai tonu i ana hua.

Ahakoa e whakatenatena ana te angitu a Character.ai me te piki haere o te whakauru a nga kaiwhakamahi, ka kitea tonu mena ka mau tonu tana rongonui i waenga i nga kaiwhakamahi rangatahi, ka memeha atu ranei hei ahua AI ano.

