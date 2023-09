Character.ai Whiwhinga Whenua i runga i te ChatGPT i te Whakamahinga Taupānga Pukoro

Ko Character.ai, te kaihanga taupānga AI e taea ai e nga kaiwhakamahi te hoahoa i o raatau ake tohu AI, kei te kite i te tipu nui o te whakamahi taupānga waea. E ai ki te tātaritanga o tata nei a te umanga mohio maakete Similarweb, ko nga iOS me nga taupānga Android mo Character.ai inaianei kei te 4.2 miriona nga kaiwhakamahi kaha ia marama i te United States, ka whakatauritea ki te tata ki te 6 miriona nga kaiwhakamahi hohe a-marama a ChatGPT i te US.

Ahakoa he mea nui te tipu o Character.ai, kei te noho tonu a ChatGPT ki runga i te ipurangi, na te hiahia o nga kaiwhakamahi a Character.ai ki te hanga me te mahi tahi me AI chatbots i runga i o raatau taputapu waea, kaua ma te paetukutuku. I te ao katoa, ka nui ake a ChatGPT i te Character.ai i runga i te whakamahinga waea pūkoro, me te 22.5 miriona nga kaiwhakamahi kaha ia marama mo ChatGPT whakaritea ki te 5.27 miriona mo Character.ai.

Ko tetahi ahuatanga whakamere ko te Character.ai e kukume ana i nga taangata iti rawa atu ki etahi atu taupānga AI, tae atu ki te ChatGPT. Tata ki te 60% o nga kaimakitaki paetukutuku a Character.ai i ahu mai i te taiapa 18-24-tau te pakeke, i noho rite tonu ahakoa kua heke te hokohoko tukutuku a ChatGPT. I te Hūrae, 18-24-tau te pakeke e 27% noa iho o te hokohoko tukutuku a ChatGPT.

I kitea ano e te tātaritanga he iti ake te reiti whakatamarikitanga o etahi atu kaiwhakarato AI i waenga i nga roopu taiohi. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, me Google's Bard he iti ake te paheketanga (mai i te 18.46% ki te 25.3%) o te taupori 18-24 ka whakaritea ki te 60% a Character.ai.

Kua kite a ChatGPT i te hekenga o nga toronga paetukutuku ki te ao mo nga marama e toru kua hipa, engari ko nga raraunga a Similarweb e whakaatu ana i nga tohu o te pai ake i te hokinga mai o te tau kura. Ko Character.ai, i te taha o tera taha, i mau tonu te whakamahinga i te raumati na tona aro ki nga mahi whakangahau, kaua ki te noho hei kaiawhina mahi kainga, kaiawhina rangahau ranei.

He kaha te kaha o te Character.ai mo te tipu ake o te turanga kaiwhakamahi whai muri i tana $150 miriona i roto i te tahua Raupapa A, na te $1 piriona te uara o te whakaoho. Ko te taupānga kei roto i etahi atu kaihanga AI, me ona kaihanga a Noam Shazeer me Daniel De Freitas, he tohunga AI i mua i a Google.

Ahakoa kei te noho koretake tonu te tangohanga o Character.ai a meake nei, kua mohiohia nga kaiwhakarewa o te taupānga hei kaiwhaiwhai i roto i te mara AI, a he waahi tonu te tiimata mo te whakapai ake i te mea he maha nga kaiwhakamahi e hanga ana, e uru ana ki ona ahuatanga.

Puna: Similarweb, Reuters