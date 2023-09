– Ka whiwhi a Accenture i te Nautilus Consulting hei Whakapai ake i nga Rongoa Mamati Tiaki Hauora

Ko Accenture, he kamupene ratonga ngaio o te ao, kua kii i tana hokonga mai i a Nautilus Consulting, he tino tohunga mo nga tohungatanga hauora mamati kei te UK Nautilus Consulting e mohiotia ana mo ona tohungatanga ki nga rongoatanga Electronic Patient Record (EPR). Ko nga korero putea o te kirimana kaore i whakaaturia. Ko tenei hokonga he tohu nui mo Accenture ki te whakawhanui i ona kaha ki te waahanga hauora.

Ko Nautilus Consulting, kei Raanana te tari matua, he tohunga ki nga ratonga tohutohu rautaki me te whakahaeretanga kua whakaritea ki te umanga hauora mamati. Ko te roopu o te kamupene, he tohunga mai i te National Health Service (NHS) me te rangai motuhake, e whakatapua ana ki te whakarei ake i te wheako o nga turoro me te whakapai ake i nga hua hauora. Ma te whakauru i a Nautilus Consulting ki roto i tana roopu Rautaki Hauora me te Kaitohutohu, ka whai a Accenture ki te whakapakari i tana huringa mamati, te whakatinanatanga, me te kaha arotautanga i te UK me te ao.

Ko tetahi o nga painga nui o tenei hoko ko te painga rautaki e whakaratohia ana e Accenture i roto i tana hononga ki a Oracle Health. Ko te wheako nui a Nautilus Consulting i roto i te hoko me te whakatinanatanga o te turanga Millennium Oracle Health ka whakarei ake i te kaha o Accenture ki te tuku otinga huringa mamati matawhānui i runga i te tauine nui. Ko tenei whakaurunga ka whakawhiti i te waahi i waenga i nga kaiwhakamahi haumanu me nga kaiwhakarato otinga IT, ka pai ake te wheako o te manawanui, nga hua hauora, me te pai o te whakahaere.

Ko Ashish Goel, Kaiwhakahaere Matua o te mahi ahumahi Hauora a Accenture i EMEA, i whakapuaki i te harikoa mo te hokonga, e kii ana kei a Nautilus te taranata tika, nga pukenga mamati, me nga whakaaro rautaki hei akiaki i nga huringa pai i roto i nga ratonga hauora. E whakapono ana a Goel ma te whakakotahi i nga tohungatanga o nga kamupene e rua ka tere te hurihanga matihiko, ka mutu ka waiho a Accenture hei hoa rangatira mo te huringa hauora.

Ko Simon Evans, Kaiwhakahaere Whakahaere o Nautilus Consulting, i whakahoki ano i nga whakaaro o Goel, me te whakanui i te pono o Nautilus ki te whakanui i te uara o nga haumi mamati ki te tiaki hauora. E whakapono ana a Evans ma te hono atu ki a Accenture ka nui ake te paanga ki te rauwiringa kaiao hauora, ina koa i te wa e piki haere ana nga utu me nga wero rawa.

Ko tenei hokonga e whakaatu ana i te kaha o Accenture ki te whakakaha ake i ana otinga mamati hauora me tana pono ki te whakapai ake i te urunga, wheako me nga hua o nga ratonga hauora. Ma te whakamahi i nga tohungatanga a Nautilus Consulting, ka whai a Accenture kia noho hei hoa pono, hei kaiarahi hoki mo te whakarereketanga hauora.

