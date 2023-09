Ko te Association o Bureaux De Change Operators of Nigeria E tono ana mo te Mana Motuhake

Ko te Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) kua karanga ki te Central Bank of Nigeria (CBN) ki te tuku i te mana motuhake mamati a Bureaux De Change (BDCs) ki te whakatutuki i te whakawhitinga utu. Ko te Perehitini o ABCON, a Dr. Aminu Gwadabe, i tukuna he purongo e akiaki ana i te peeke apex ki te tuku whakaaetanga kore whakahe mo nga BDC ki te whakawhiti katoa ki nga mahi mamati.

Ko te tuku i te mana motuhake mamati ki nga BDC e tika ana kia puta te whakakotahitanga o te reiti utu, te whakaiti i te pahekeheke o te maakete, me te whakaongaonga i te tipu ohaoha. He rekoata a ABCON mo te tutukitanga o te reiti o mua, tae atu ki te 2006, 2009, mai i te 2018 ki te 2020, i mua i te pakarutanga o te mate urutaru Covid-19.

E ai ki a Takuta Gwadabe, ma te tuku i nga kaiwhakahaere mana motuhake mamati ka whakaahuru te kitenga reiti maakete pono, ka taea te whakatinanatanga o nga kaupapa here reiti moni kee a te Kawanatanga a te Federal, me te tautoko i te aro turuki whai hua o nga whakawhitinga BDC mo te u ki nga whakaritenga ture me nga whakaritenga.

Kua kaha a ABCON ki te awhi i te hangarau me te nui o nga moni whakangao i roto i te rangahau IT, te whanaketanga, me te whakatinanatanga o nga momo otinga matihiko mai i te tau 2016. Inaianei kua whakaritea e nga kaiwhakahaere BDC nga punaha aroturuki tauwhitinga, me nga taputapu tari IT me nga hononga ipurangi. Ka tuhi ratou i a raatau whakawhitinga ki runga i te Ratonga Tukutuku Amazon (AWS) i runga ipurangi i roto i te waa-pono me te tango i nga purongo o ia ra mo te tuku whakahoki. I tua atu, kua whakauruhia e nga kaiwhakahaere ki te Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) me nga turanga whakaū i te Nama Whakaaetanga Peeke (BVN).

Ko enei whakahoutanga matihiko ehara i te mea ka whakanui i te pai o te whakahaere engari ka whai waahi ano hoki ki te whakawhanaketanga me te whakahoutanga o te waahanga BDC. Ko te tono a ABCON mo te mana motuhake mamati e hono ana ki nga whakarereketanga kua whakamaheretia e te CBN mo nga BDC, me te whakanui i te hiahia kia tutuki nga mahi hangarau.

