Ko te Mathematics Ataahua o nga huinga Kakeya

Kua roa te hunga pangarau e mau ana i tetahi raruraru e kiia nei ko te Kakeya conjecture, e whai ana i te whakaritenga o nga ngira me to ratou kaha ki te puruhi i te waahi. Ahakoa te ahua ngawari o te pohehe, ko ona whainga i roto i nga tini peka o te pangarau he tawhiti, he mea nui.

Kei te ngakau o te whakaaro Kakeya ko te whakaaro o nga huinga Kakeya, e tohu ana ki nga whakaritenga o nga ngira ka taea te kapi i te waahi iti. Kua kitea e nga Kaimatataiao he iti rawa enei huinga i runga i te horahanga, te rōrahi ranei, i runga i te ine kua whakaritea. Heoi ano, he inenga e kiia nei ko te taha Hausdorff e tohu ana me nui tonu nga huinga Kakeya.

Ko te matapae Kakeya te turanga o te raupapatanga o nga rapanga i roto i te wetewetetanga orite, he peka o te pangarau e rangahau ana i te ahua o nga taumahi hei tapeke o nga mahi o ia wa. Ko nga raruraru tuatahi e rua i roto i tenei raupapatanga ko te whakapae here me te whakaaro Bochner-Riesz, e pa ana ki te whanonga o te huringa Fourier ki te whakaatu i nga mahi hei tapeke o nga ngaru.

Mēnā he hē te pōhēhē a Kakeya, e tohu ana karekau he pono o ērā atu o ngā whakapae i roto i te aroākapa. Engari, ko te whakamatau i te pono o te whakaaro a Kakeya ka whai matauranga nui mo nga tohunga pangarau e mahi ana i enei rapanga e pa ana.

Ko te mea whakamere, kua kitea ano e te hunga pangarau ko nga tikanga i whakawhanakehia hei tarai i te whakapae a Kakeya ka taea te whakamahi ki te ariā tau, he mara ahua kore e hono. Na tenei i whakatuwhera nga huarahi hou mo te rangahau, a, i hua mai nga huanga nui i roto i te ariā tau.

Ko te korero mo te pohehe Kakeya ka timata i te huringa Fourier, he taputapu pangarau kaha e taea ai te wetewete i nga mahi ki nga waahanga iti me te tātari. Heoi, i roto i nga ahuatanga maha, ko te huri i te huringa Fourier ka puta he hua ohorere, ka taea te whakatika ma te whakamahi i nga huinga Kakeya.

Ko te hononga i waenga i te whakapae a Kakeya me te whakapae a Bochner-Riesz, me te whakapae aukati, kua whakapumautia. Ka whakaratohia e enei whakapae etahi tikanga rereke mo te whakaora i te mahi taketake me te kore e pa ki nga pakaru me nga hapa.

Ko te raruraru whakakorona i roto i te hierarchy, e mohiotia ana ko te whakapae whakaene o te rohe, e aro ana ki te here i te rahi o nga otinga ki nga wharite ngaru. E pa ana tenei whakapae ki te ahuahanga o nga raina i roto i te huinga Kakeya me te kii ko nga kotiti ke i roto i te otinga ka huri i te waa.

Ko te rangahau o nga huinga Kakeya me o raatau paanga ki te tātaritanga orooro me te ariā tau e mau tonu ana ki nga tohunga pangarau huri noa. Ko nga otinga mo enei raruraru ehara i te mea ka hohonu noa to maatau mohio ki te ahua uaua o te pangarau engari he whakamahinga whai kiko ano ki nga momo waahi, mai i te ahupūngao ki te tukatuka tohu.

