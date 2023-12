Te Rangahau Whakatupato Ka Whakaatu Nga Maramatanga Ataahua mo Exoplanets

Ko tetahi rangahau hou i whakaatuhia i te hui 2023 a te American Geophysical Union kua whakamarama hou mo te ao whakamiharo o nga exoplanets e kiia nei ko "Jupiter wera". Ko te rangahau i ahu mai i nga kitenga i mahia e te miihana CubeSat i utua e NASA e kiia nei ko te Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE). Ko te mea e wehe ke atu ai a CUTE i etahi atu karu whakangau exoplanet ko tona rahi kiato - he 36 henimita noa (14 inihi) te roa, he rite ki te pouaka totokore.

Ko nga kitenga i mahia e CUTE e whakaatu ana i nga tirohanga nui mo te mahinga rerenga o te hau i roto i nga Jupiters wera, he exoplanets e huri tata ana ki o ratou whetu matua. Ma te wetewete i te maha o nga Jupiters wera, tae atu ki te tauira rongonui WASP-189b, kua taea e te roopu rangahau te whakatau i te reeti miharo ka ngaro enei aorangi o ratou hau. Ko te WASP-189b, ina koa, i kitea he 400 miriona kirokaramu (882 miriona pauna) mo ia hekona na te wera o te wera o te mata o te 8,315 nekehanga Celsius (15,000 nekehanga Fahrenheit).

I tua atu, ahakoa te iti o te rahi, kua whakaatu a CUTE i nga kaha ki te tirotiro ma te ako i nga exoplanets kei nga rau tau marama te tawhiti. Hei tauira, WASP-189b, tata ki te 325 tau-marama mai i te Ao, kua taea e nga kaitirotiro arorangi te whai matauranga nui ki te hanganga me te whanaketanga o nga aorangi i tua atu o to tatou punaha solar.

I whakanuia e Takuta Kevin France, te Kaitirotiro Tumuaki o CUTE, te hiranga o te maarama ki te ao whanui me te urunga o to tatou punaha solar ki te whanau tiretiera. I whakapuakihia e ia te hiahia ki te mohio ki nga momo aorangi kanorau, mai i nga mea ka taea te noho ki te hunga tino kore manaaki, tae atu ki nga mahi a tinana e mahi ana i enei ao tawhiti.

I tua atu i nga Jupiters wera, kua tirotirohia ano e te roopu CUTE etahi atu momo exoplanets. Ma te tirotiro i nga aorangi penei i te MASCARA-4b me KELT-9b, ka tumanako nga kairangahau ki te whakawhānui ake i o raatau maaramatanga mo te rerenga o te hau, ka whai waahi ki te wetewete i te kukuwhatanga o nga "super-Earths". E ai ki enei kitenga ka ahu mai pea nga whenua-nui hei aorangi te rahi o Neptune me nga hau nui, ka ngaro haere te papatipu, ka waiho ko o ratou tino toka.

Ahakoa he tino rawe nga matauranga i riro mai i a CUTE i tenei wa, me mahara he iti te wa ki te whakamahi i tenei hangarau auaha. Ko te kaupapa CubeSat ka uru ano ki te hau o te whenua i etahi wa i te tau 2027. I te wa e tatari ana nga kairangahau ki etahi atu kitenga i roto i nga tau me nga tekau tau kei te heke mai, kei te tumanako ratou ka kaha tonu a CUTE ki te whakarato i nga matauranga nui mo nga Jupiters wera me te rerenga o te rangi, ka wetewete i te nga mea ngaro o enei exoplanets ahurei.