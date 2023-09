Ka wheako i te Nostalgia me nga Mugs Egg Aranga Vintage

Mena i tipu koe i Ireland me te whakanui i te Aranga, kei te mohio koe ki nga kaata i haere mai me o hua tiakarete. Ko enei kaata, he maha nga wa e haere tahi ana me nga hua Nestlé, Cadbury ranei, he tino pai ake i nga kapu ma ka whakakiia o tatou kapata inaianei mo te pai. He maha o tatou kua mau ki enei kohu nostalgic mo nga tau.

Ko Mick, he kaikohi i nga kohu hua hou o te 90s Aranga, he korero tenei. Kua kohia e ia he kohinga nui i roto i nga tau, tae atu ki nga kaata e whakaatu ana i nga Smarties, Jaffa Cakes, me Mars bars. Inaianei kua reri a Mick ki te wehe i tana kohinga me te hoko atu ki tetahi Toa Kapu Papu kei Nick's Coffee i Ranelagh hei te 23 o Hepetema.

He tangata mohio a Mick me tana hoa a Betzy ki te hoko waina, he maha nga wa ka kitea i nga maakete puruhi marama i te Liberties. I tenei wa, tata atu ki te 50 nga kaata hei hoko, me etahi momo kakahu kua ata whiriwhiria mai i a raatau kohinga. Ko nga kaata kaore i te whakamahia me te noho parakore, te utu mai i te €15 ki te €30 mo ia waahanga. Ahakoa he kaikohi koe, he pirangi noa ranei koe ki te pa o te nostalgia i roto i o kapata, he mea tino pai enei kaata.

I te patai atu mo ona whakaaro mo te hoko i te kohinga, ka puta te harikoa me te hiahia a Mick ki te kimi kainga hou mo ana kaata aroha. E whakapono ana ia he pae tiakarete tino pai ki te katoa, no reira he aha te kore e mau i te kohu rite? I tua atu, kaore i taea e Mick te korero mo te hekenga o te kounga o nga kaata hua manu Aranga i nga tau tata nei. Ka maumahara ia ki te rahi me te ahua o nga kaata mai i te 90s me te timatanga o te 2000s, me te kii he iti noa nga tuku o naianei.

Ae, he tino pouri nga kohu o te tau 2010. He maha nga wa karekau he waahi mo te kapu tii katoa, a ko nga koha o te hoahoa, penei i te ngutu ka huri, kare i te whakaheke noa i o raatau ahua, engari ka pa ki te mate hauora i te wa e pupuri ana i nga inu wera. Hei whakataurite, ko te kohinga a Mick he tohu mo nga mahi toi o mua.

Mena kei te pirangi koe ki te hoko i tetahi o enei kohu hua waina o te Aranga, kia maumahara me horoi-a-ringa kia noho roa. Ko te Toa Pop Cup hei te 23 o Hepetema te waahi ki te hiahia koe ki te taapiri i tetahi pa o te nostalgia ki to kohinga. Kaua e ngaro i tenei whai waahi ki te tango i tetahi waahanga o te hitori o te mug hua manu Aranga.

