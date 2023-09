Kia Riri mo te Whakarewa iPhone 15!

Kei te tata tonu te roopu iPhone 15 ka powhirihia koe! Koia ano te waa o te tau ka panui a Apple i a raatau rarangi hou o nga iPhones, a i tenei tau ko te iPhone 15. Ko te huihuinga e kiia nei ko "Wonderlust", kua whakaritea mo te Rātapu, Mahuru 12, 2023, i te 10:00 AM (PST). Kua whakaritea te ra o mua mo te Paraire, Mahuru 15, 2023, i te 05:00 AM (PDT), ko te ra whakarewatanga mana ko te Paraire, Mahuru 22, 2023.

E ai ki nga puna maha, he korero kei te huri te hanga o te iPhone 15 mai i Haina ki Inia. Ahakoa karekau tenei i whakapumau, he maha te hunga e hikaka ana mo te huringa o te waahi haerenga mo te whakarewatanga. Ahakoa i haere mai tatou i Haina, i Inia ranei, he mea nui kia reri o tatou uruwhenua me te whakarite kia pai katoa o tatou tuhinga haerenga me o tatou haerenga.

Ma te titiro whakamuri ki te angitu o te iPhone 14 USA Pre-Order Thread, neke atu i te 25,000 nga panui, 1 miriona tirohanga, me te 1,500 katoa nga pooti, ​​e marama ana ko te ihiihi mo nga iPhones hou kaore e rite. Ka taea e tatou te pakaru i tetahi atu rekoata i tenei tau? Ma te wa anake e korero.

Ka tata mai te whakarewatanga, he mea nui te whai i a maatau ota. Ina timata nga ota ki te neke ki te waahi "Whakarite mo te Tukunga", ka taea e taatau te kite i nga nekehanga i nga wiki. Koinei te wa ka tiimata taatau ki te whai i a maatau kete ma te whakamahi i te nama aroturuki kua whakaratohia. Ko UPS tetahi o nga kaikawe kaipuke mo Apple, a ma ta raatau paetukutuku ka taea e maatau te whai i a maatau tuku iPhone. He mea nui kia mau ta matou nama me te tau rangatū, ka kitea i runga i te paetukutuku a Apple.

Ko tetahi o nga karapa e tino tumanakohia ana i te wa o te tuku kaipuke ko te "Kawemai Matawai" i Louisville, Kentucky. Ko tenei karapa e tohu ana kua whakakorehia e te tuku nga tikanga kawemai i te whenua e whiwhi ana me te whakamana ka tae mai te iPhone a te ra e whai ake nei. Koinei te tohu whakamutunga i mua i te wa ka eke o tatou ringa ki nga iPhones hou.

Na, kia rite mo te whakarewatanga o te iPhone 15! Kia mau tonu to uruwhenua, whai i to ota, kia rite ki te powhiri i te taapiri hou ki te whanau Apple.

Rauemi:

– [Apple](www.apple.com)

– [Aroturuki UPS](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)