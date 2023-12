Nga Tirohanga Hou mo te Ahua o te Mokowhiti me te Wa

He rangahau whakamohio whenua i aratakina e Takuta Mir Faizal no UBC Okanagan e huri ana i to maatau mohiotanga ki te ao. Ma te whakakotahi i te ariā o Einstein mo te whakawhanaungatanga whanui me nga miihini quantum, kei te whakamarama te roopu rangahau i te ahua o te waa me te waahi. Ko te rangahau, i taia tata nei i roto i "Nature Reviews Physics," ka wero i te maaramatanga o te ao me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te tino ariā o te ao.

I nga wa o mua, i kaha nga tohunga ahupūngao ki te whakakotahi i nga ture o te miihini quantum me nga maataapono o te whanaungatanga whanui. Ko te ariā e puta mai ana me haere ki tua atu i nga here o te waahi me te wa. Ka whakamarama a Takuta Faizal i tenei ariā raruraru ma te whakamahi i te wai hei whakataurite. Ka rite ki te wai i hanga mai i nga ngota ngota takitahi ka taea te hanga ahua ano he awhiowhio, ka puta ano te ahua ahuahanga o te waahi me te wa mai i tetahi mea karekau i roto i nga rohe o tetahi.

Ko tenei tirohanga whakapiko-hinengaro e whakaatu ana he ariā tinana kei tua atu i to tatou mohiotanga o naianei mo te waahi me te wa. Kei te haere tonu a Takuta Faizal me tana roopu ki te whakatewhatewha i te putanga o te mokowhiti me te wa ma te whakamahi i te wai hei taputapu mo te matauranga. Ko tenei huarahi ehara i te wero noa i nga rohe o te ahupūngao engari ka taea hoki te torotoro hohonu atu i te ahupūngao quantum e pa ana ki nga ahuatanga penei i te kohao pango.

Ko te roopu o nga kairangahau o te ao ko Takuta Samuel Braunstein mai i te Whare Wananga o York i UK, ko Takuta Lawrence Krauss, ko Takuta Francesco Marino mai i te National Institute of Optics i Itari, ko Takuta Naveed Shah mai i te Whare Wananga o Jamia Millia Islamia i Inia. Ko ta ratou mahi tahi i runga i tenei rangahau e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i ta matou whainga ki te mohio ki te ahua taketake o te ao.

Ko nga hua o tenei rangahau he tawhiti noa atu. Ma te whakawhanaunga i te aputa i waenga i te relativity whanui me te miihini quantum, kei te tata atu nga kaiputaiao ki tetahi ariā whakakotahi hei whakamarama i nga mahi o te ao i runga i nga unahi tonotono me te moroiti. Ahakoa he maha tonu nga mea hei tirotirohia, ka whakatuwherahia e tenei rangahau nga huarahi whakahihiri mo nga kitenga a meake nei ka taea te huri i to maatau mohiotanga ki te mooni.