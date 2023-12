Ko nga Rangahau Hou e whakaatu ana i te paanga pea o te rangi mokowhiti i runga i te Tohu Rerewe

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Lancaster i te United Kingdom i whakaatu i nga tupono ka pa mai e nga awha o te rangi ki nga punaha tohu reriwe. I runga i nga raraunga mai i te Network Rail, nga kaiwhakahaere o nga hanganga reriwe o Peretana, me te whakamahi i te whakatauira o nga au o te ao (GIC), ka kitea e nga kairangahau ka raru pea enei awha i nga tohu reriwe, tae atu ki nga mea e kiia nei he rahunga "taha he".

Cameron Patterson, he Ph.D tau tuawha. Ko te tauira mai i te Whare Wananga o Lancaster, i whakamarama i etahi ahuatanga, ko nga paanga o te rangi atea ka huri nga tohu ki te kaakaariki ina he whero. Ka puta pea tenei ki nga tukinga ki te kore e tika te whakatika. I kitea e te roopu rangahau he maha ake nga rahua o te taha taha he nui ake i nga whakaaro o mua, me te tupono ka puta mai enei aitua ia 10 ki te 20 tau.

I arotahi te rangahau ki nga huarahi tereina hiko e rua i te UK: te wahanga Preston ki Lancaster o te Raina Matua o te Tai Hauauru me te raina Glasgow ki Edinburgh. I tohua enei ara na te mea kei te whakamahi ratou i nga ara iahiko hiko DC, i kii mai nga rangahau o mua he whakaraerae pea ki nga paanga o te rangi atea. I tua atu, ko nga ahuatanga rereke o nga huarahi e rua i whakaarohia i te wa e aromatawai ana i nga raruraru ka taea.

I whakanuia e nga kairangahau te hiranga o te maarama ki te kaha o nga papa hiko i hangaia i te wa o nga tupuhi geomagnetic hei take nui ki te matapae i te paanga ki nga punaha tohu reriwe. I whakanuia ano e ratou te mahi a nga whakahaere penei i te NOAA's Space Weather Prediction Center me te US Geological Survey ki te aro turuki me te tuku korero tino nui i nga huihuinga huarere mokowhiti.

Ahakoa ko te rangahau he whakamaumahara whakatupato mo nga whakaraeraetanga o nga punaha tereina ki te rangi mokowhiti, he mea nui kia mahara kaore nga tupuhi geomagnetic katoa e whakararu i nga haerenga tereina. Ko nga kitenga, e kii ana kia piki ake te mohiotanga me te whakarite i roto i te umanga.

Ko nga kaituhi rangahau i whakaatu ko nga kaiwhakahaere tereina o Ingarangi kei te whai i nga rangahau, a kei te whakaarohia nga mahere ki te whakawhānui ake i te waahi o te rangahau kia uru atu nga raina tereina ki te UK, me te tirotiro i nga paanga pea ki Kanata me te United States. Ko te whainga o tenei rangahau ki te whakarato i nga whakaaro nui me nga taunakitanga putaiao hei awhina i te whakaiti i nga tupono ka puta mai i te rangi mokowhiti ki nga hanganga rerewene puta noa i te ao.