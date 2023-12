Te ua a Geminids Meteor: He Matakitenga Ataahua

Whakarāpopototanga: Ka eke te ua meteor Geminids ki tona tihi i te po o te 15 o Hakihea, e whakaatu ana i nga whetu pupuhi. Kaore i rite ki te nuinga o nga ua meteor na nga kometa, i ahu mai nga Geminids i te asteroid 3200 Phaethon. I ia tau, ka kaha haere te ua, ka eke ki te 150 meteors ia haora. Ko te wa pai ki te mataki i tenei ahuatanga whakamiharo kei waenganui i te 2 karaka ki te 3 karaka i te ata ka kitea nga maramara puta noa i te rangi. Ahakoa he kowhai te ahua o nga meteoro, he rereke te tae. Ko nga Geminids e whai ana i te ua o Ursids meteor, i ahu mai i te comet 8P/Tuttle.

Te tautuhi ano i nga mahi ahi a Cosmic

Whakapaia mo te tirohanga tiretiera i te wa e whakanui ana te ua meteor Geminids i te rangi o te po. Ko tenei ahuatanga o ia tau ka eke ki te tihi o te po o te 15 o Hakihea, he whakaaturanga whakamiharo o nga whetu pupuhi. Engari i te mea na te kometa, he rereke nga Geminids i etahi atu ua meteor na te mea ko to ratou takenga ko te asteroid 3200 Phaethon. Ko tenei toka mokowhiti, e mohiotia ana ko Apollo asteroid, ka tata atu ki te Ra i era atu asteroid kua tautuhia.

I te wa e whakatata atu ana te Phaethon 3200 ki te Ra, ka rewa te wera nui o te hukapapa me te whakangohu i nga hau i roto i te toka, ka mahue he ara parapara. Ko enei matūriki iti ka iri ki te orbit o te asteroid, ka whakawhiti i nga huarahi me to tatou aorangi. Ko te hua he whakaaturanga marama tino ataahua, me nga meteors e toro haere ana puta noa i te rangi ki nga huarahi rereke. Ahakoa te nuinga o te wa ka whakaputahia e nga Geminids tata ki te 150 meteors ia haora i roto i nga rangi maamaa, ko te ahua kei te kaha haere te ua i ia tau.

Ki te kite i tenei huihuinga tiretiera, kimihia he waahi atu i te parahanga marama ka titiro ake ki te rangi i waenga i te 2am ki te 3am. Ka puta kowhai nga meteoro, ahakoa he rereke te tae. Ka kitea tenei whakaaturanga whakamiharo ki te kanohi tahanga huri noa i te ao, engari i Antarctica. Mo te wheako tino maumahara, kia mohio koe ki te whiriwhiri i tetahi waahi e tino marama ana te rangi o te po.

Whai muri i te whakahirahiratanga o nga Geminids, ka titiro whakamua nga kaititiro rangi ki te ua meteor Ursids, i ahu mai i te comet 8P/Tuttle. Ahakoa he iti ake te ahua o te rangi o mua, ka eke nga Ursids hei te 22-23 Hakihea. No reira, takatu ki te whakapoapoa i nga mura ahi o te ao, ka rukuhia koe ki roto i te ataahua whakamataku o te ua meteor Geminids.