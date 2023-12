Te Tirohanga o nga Whetu Nui i Tihorea i nga Kopaki Hauwai i roto i nga punaha-rua

Na te kitenga o nga kaitirotiro arorangi i te Whare Wananga o Toronto i te taupori o nga whetu nunui kua tangohia o ratou kopaki hauwai e o ratou hoa takirua. Ko tenei kitenga whakamiharo e whakamarama ana i te takenga mai o te hauwai-poor core-collapse supernovae me nga hanumi whetu neutron, e whakaponohia ana he hononga ki nga whetu helium wera.

He maha nga tau, kua whakapae nga kaiputaiao, tata ki te kotahi hautoru o nga whetu nui ka pa ki te tango i o ratou kopaki hauwai i roto i nga punaha rua. Heoi, tae noa mai ki tenei wa, kotahi anake te kaitono kua tohua. Ko te kitenga o etahi atu whetu tihorea e whakapumau ana i te noho tonu o tenei ahuatanga, a, he nui nga paanga ki to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga nui o te aorangi.

Ko te kaituhi matua a Maria Drout, he Kaiawhina Ahorangi i te Tari Ahurangi me te Ahurangi i te Whare Wananga o Toronto, e whakanui ana i te hiranga o tenei kitenga. Ka whakamāramahia e ia, mena he onge enei whetu, ka werohia te anga ariā o naianei mo nga momo ahuatanga, tae atu ki nga supernovae, ngaru aahua, me te marama e tukuna ana e nga tupuni tawhiti.

Ko te tautuhi i nga whetu tihorea he huarahi hou mo te ako i o raatau rawa. Kei roto i tenei ko te ine i te nui o nga mea ka peia mai i enei whetu i roto i nga hau whetu, he mea tino nui mo te matapae i te puta mai o nga hanumi whetu neutron. Ma te whiwhi raraunga tika ake, ka taea e nga kairangahau te whakamahine i o raatau tauira me te tirotiro i nga hononga i waenga i nga whetu kua tihorea me nga supernovae kore-waiwai.

I tua atu, e kii ana te rangahau ko etahi o enei whetu tihorea e hono ana ki te whetu neutron, ki nga hoa poka pango ranei. Te ahua nei kei te waahi whakawhiti enei taonga i mua i te rironga mai o nga whetu neutron rua, whetu neutron ranei me nga punaha kohao pango, tera pea ka hanumi me te tuku ngaru ngaru ka kitea.

Ko Bethany Ludwig, he tauira PhD i te Whare Wananga o Toronto, e whakaatu ana i te hononga hono o nga whetu i roto i nga punaha rua. Ka whakatauritea e ia ki te tangata, me te whakaatu i o raatau ahuatanga hapori, me te whakanui he onge nga whetu nui mokemoke.

He uaua ki te tautuhi i nga whetu tihorea na runga i te tukunga ki waho o te awhiowhio marama ka kitea pea e te puehu, te kanapa ranei o nga whetu hoa. I whakamahia e te roopu rangahau nga tirohanga ultraviolet i kohia e te Swift Ultra-Violet/Optical Telescope ki te tiro i nga miriona whetu i roto i nga tupuni tata, e arai ana ki te kitenga o nga punaha e whakaatu ana i nga tukunga ultraviolet rereke.

Kei te haere tonu etahi atu rangahau ki te ruku hohonu ki nga ahuatanga o enei whetu. Ka whakawhānuihia e nga kairangahau a raatau rapunga i roto i nga tupuni tata me te Milky Way ma te whakamahi i nga momo taonga, tae atu ki te Hubble Space Telescope me te Chandra X-Ray Telescope. Ko nga raraunga me nga tauira ariā e whakamahia ana i roto i tenei rangahau kua tukuna ki te iwi whanui kia pai ai te mahi tahi me etahi atu kaiputaiao.

He maha nga umanga i uru ki te mahi tahi, tae atu ki te Whare Wananga o Toronto, nga Tirotiro o te Carnegie Institution for Science, Max-Planck-Institut für Astrophysik, Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics, me Steward Observatory. Ko tenei kitenga e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te torotoro i nga taunekeneke matatini me nga hononga i waenga i nga whetu i roto i nga punaha rua, e whakaatu ana i te hohonutanga o te maarama ki te ao hihiri e noho nei tatou.