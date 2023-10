Kei te Wetewete tonu a Parker Solar Probe i nga mea ngaro o te Ra

By

No tata nei te Parker Solar Probe i oti tana tata 17 ki te Ra, ka tae mai i roto i te 7.26 miriona kiromita mai i te ao whakaahua o te ra. I roto i te 13raa o to ’na tereraa, ua riro oia ei manua manureva matamua roa i haere i nia i te hoê coronal mass ejection (CME), te hoê ohipa puai o te taora i te mau matini plasma rahi na roto i te reva. Ko te kaupapa a te tirotiro, e whakamaheretia ana kia haere tonu tae noa ki te tau 2025, e whai ana ki te wetewete i nga mea ngaro o te Ra, me te whai whakaaro nui ki nga ahuatanga o te ra.

Ko te Parker Solar Probe, e kiia nei ko te “muihini iti e haere tonu ana, e haere tonu ana,” i tata i te 27 o Hepetema, he 7.26 miriona kiromita i runga ake i te paparanga mata o te ra, e kiia nei ko te photosphere. Ko tenei whakatutukitanga whakamiharo e whai ana i tana tohu o mua o te rere i roto i te rerenga papatipu korokoro i tana huarahi 13 i te Mahuru 5, 2022.

Ko te angitu o te misioni e kiia ana na te kaha o te waka mokowhiti me tona kaha ki te tu atu ki nga ahuatanga tino kino. Ahakoa ka pa ki te mahana ki te 1400 nga nekehanga Celsius, ka tiakina nga taputapu matua o te rangahau ma te whakamarumaru, ka taea te mahi i roto i te taiao-a-te-maamaa o te ruma.

Ko te whainga matua o te Parker Solar Probe ko te ako i te corona solar, te wahanga o runga rawa o te hau o te ra. E whai ana nga Kairangataiao ki te mohio he aha te whakamahana i te korona me te whai i te rere o te kaha o roto. I tua atu, e whai ana ratou ki te tirotiro i te tere o te hau o te ra i tana wehenga atu i te Ra, me te hanganga o te Ra me ona papa autō.

He mea tino pai ki nga tohunga ahupūngao o te ra. Ko enei huihuinga kaha ka whai paanga nui ki runga i te whenua, mai i te whakararu i nga punaha korero ki te paopao hiko. Ma te ako i enei awha o te ra, e tumanako ana nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki nga kaha e akiaki ana i a raatau me te whakawhanake i nga pukenga matapae.

Ko te tohu nui i tutukihia e te Parker Solar Probe, e haere ana i roto i te CME i tona waahi tata ki te Ra, i homai he raraunga nui mo te tere me te kiato o te ngaru ohorere. Ahakoa kaore tenei CME i whakatuma mo te whenua, e whakaatu ana i te hiranga o te ako i enei huihuinga me o raatau hua ka puta.

Ko te kaupapa Parker Solar Probe e whakahaerehia ana e te Johns Hopkins Applied Physics Laboratory i Laurel, Maryland. Ko te waka mokowhiti, he mea hanga i roto i te waarangi me te tahua a NASA, kei te para i te huarahi mo nga kitenga hou mo to tatou whetu tata, te Ra.

