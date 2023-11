Ko James Webb Space Telescope e whakaatu ana i nga tirohanga whakamiharo o te Nebula Crab

I puta mai he ahua hou o te Crab Nebula, i hopukina e te James Webb Space Telescope. Ko tenei whakaahua whakamiharo e whakaatu ana i tetahi tirohanga o mua mo tetahi o nga mea tino rongonui i te rangi o te po.

Kei te manawa o te nebula e takoto ana he whetū neutron mātotoru, tere hurihuri e mohiotia ana ko te pulsar. Ko tenei ahanoa te toenga o te whetu nui i pahū i roto i te huihuinga supernova neke atu i te kotahi mano tau ki muri. He tino mātotoru e taea ai e te tīpune o ngā rauemi te taumaha ki te piriona taranata.

Kei te karapoti i te pulsar, ka huri te kapua korikori o nga matūriki whai utu ki roto i te nebula, ka hanga he miraka, he auahi te ahua. Ko enei matūriki he mea hanga e te mara autō kaha o te whetu neutron me te whakaputa i nga taunekeneke whakamihiihi i roto i te puehu me te hau a tawhio noa.

Ko te kapua whakawhanui o nga rawa ko te whanariki katote, he karaka i roto i te ahua, me te puehu, ka kitea he kowhai-matomato. Ko tenei titonga he tino mohiotanga mo te ahua me te takenga mai o te nebula.

Ko te James Webb Space Telescope, he mahi mahi tahi i waenga i te NASA, te European Space Agency (ESA), me te Canadian Space Agency (CSA), ko te whare tirotiro mokowhiti tino matatau rawa atu i hangaia. Ko tana whakaata nui, neke atu i te 21 putu te whanui, ka taea e te telescope te hopu i te maramatanga ake i nga wa o mua me te mataki i nga taonga i hanga neke atu i te 13 piriona tau ki muri.

Kaore i rite ki tona mua, ko te Hubble Space Telescope, ko te James Webb Space Telescope kei te mahi tuatahi i roto i te awhi infrared o te marama. He roa ake te roangaru o te rama infrared, e taea ai e ia te kuhu pai atu ki nga kapua ao me te whakaatu i nga mea tiretiera huna mai i nga tirohanga marama.

I tua atu i tana ako mo nga tupuni me nga whetu tawhiti, ka huri te karu a Webb i to maatau mohio ki nga exoplanets. Ka mau ki nga kaitahuri hiko, ka tātarihia nga hau o nga aorangi i etahi atu punaha whetu me te rapu tohu mo te noho.

I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te tuhura i te ao ma te tirohanga a James Webb Space Telescope, ka taea e tatou te tumanako atu ki nga kitenga whakamohio whenua me te maarama hohonu ki te ao e noho nei tatou.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. E hia te tawhiti o te Crab Nebula?

Kei te tata ki te 6,500 tau-marama te tawhiti o te Crab Nebula i te whenua.

2. He aha te pulsar?

Ko te pulsar he whetu neutron tino aukume, hurihuri e tuku ana i nga kurupae o te iraruke hiko. Ko enei kurupae ka kitea he puhoi auau o te iraruke.

3. He aha te mahi matua a James Webb Space Telescope i roto i te awhi infrared?

He roa ake te roangaru o te rama infrared i te marama ka kitea, e pai ake ai te kuhu atu ki nga kapua ao. Ma tenei ka taea e te telescope te mataki i nga mea huna mai i nga tirohanga marama.

4. He aha te kaupapa matua o te James Webb Space Telescope?

Ko te kaupapa matua o te James Webb Space Telescope he tirotiro i nga waahanga tuatahi o te hanganga o te ao, te ako i nga tupuni me nga whetu tawhiti, me te tātari i nga hau o te aorangi ki te rapu tohu mo te noho.

5. He aha te rerekeetanga o te Telescope a James Webb Space Telescope ki te Hubble Space Telescope?

He whakaata nui ake te whakaata a James Webb Space Telescope i te Hubble Space Telescope, ka taea e ia te hopu ake i te marama me te mataki i nga mea tawhiti ake. I tua atu, ko te karu Webb te nuinga e mahi ana i roto i te awhi infrared, ko Hubble te nuinga o te mataki marama.