Ko te Eclipse Solar kei Colorado e haere ake nei: Nga mea katoa e tika ana kia mohio koe

I te wa e tata mai ana te ra o te haruru o te ra, kei te kaha haere nga hotera, tae atu ki a Herrera's. Ka tu i te 14 o Oketopa, ko tenei maatatanga te ruruhi tuatahi ka kitea mai i te United States mai i te tau 2017 te rourou katoa. Ko te huarahi o te tau ka whiti i te rohe tata ki te 10:30 karaka i te ata o taua Rahoroi, ka kukume te mano tini o nga kaimakitaki.

Na, he aha te ahua o te eclipse solar annular? Ka puta i te wa e whiti ana te Marama i waenganui i te Papa me te Ra i te wa i tona pito tawhiti atu i te Papa. Ko te wa whakamutunga i kite ai te United States i tenei ahuatanga i te tau 2012. Na tona tawhiti, ka puta te Marama he kopae pouri he iti ake i te ra, ka hanga he huanga "mowhiti ahi" i te rangi, e 4 meneti te roa. .

Ko nga hapori ki te tonga-tonga o Durango, tae atu ki a Cortez, Dolores, me Dove Creek, ka whai mana ki te kite i te kore utu i roto i tona tino kororia. Ka pai ki enei waahi te tirohanga kei te ahua te Marama kei te pokapū tonu o te ra.

Hei whakarei ake i te wheako, he maha nga huihuinga maataki kei te whakahaerehia i te rohe, tae atu ki te Mesa Verde National Park. Ko te National Park Service (NPS) me te NASA kei te mahi tahi ki te whakarato i nga huihuinga matauranga me nga waahi waka mo nga manuhiri. Ka whakahaerehia e te papa he huihuinga maataki i te Whare Taonga o Chapin Mesa, i te Far View Parking Lot, me te Morefield Campground Amphitheatre. Kei te waatea nga waahi puni, engari ka tohutohuhia nga rahui na te mea ka hokona atu. Ka whakawhiwhia ki nga manuhiri nga mohiti eclipse i te wa e mau ana nga taonga, kia pai ai te maataki i tenei huihuinga tiretiera.

Otirā, ko te Whare Whakamaharatanga e Wha Kokonga, kei reira nga rohe o Colorado, Arizona, New Mexico, me Utah e tutaki ai, ka kati tonu mai i te 8 i te ata ki te 1 i te ahiahi i te ra o te eclipse. Ko tenei katinga he tikanga whakaute hei whakanui i nga whakapono tapu o te Navajo Nation, e whakahaere ana i te waahi. Ka whakaarohia e te iwi Navajo he huihuinga tapu me te aukati i te mahi me te whakarere i o raatau kaainga i enei huihuinga.

Mo te hunga kei etahi atu waahi o Colorado, ahakoa kare ratou e kite i te rourou katoa, ka taea tonu e ratou te kite i tetahi wahanga rourou i te ata o Oketopa 14.

Mena ka ngaro koe i te rourou o tenei tau, kaua e manukanuka. Ko te rourou katoa o te ra e whai ake nei i Colorado kua whakaritea mo te tau 2048. Heoi, ki te hiahia koe ki te kite wawe i te rourou katoa, ka taea e koe te haere whaka te rawhiti ki te mataki i tetahi a te Paenga-raa 8, 2024. Ka haere tenei rourou i Mexico, Texas, me etahi atu nga taone kei te raki-raki o te United States, tae atu ki Austin, Dallas, me Indianapolis.

No reira tohua o maramataka me te takatu ki te kite i te ataahua whakamataku o te whiti o te ra i Colorado. Kia maumahara ki te mau mai i o mohiti eclipse kia pai ai te maataki, kia noho rite mo nga waka, i te mea ko tenei huihuinga onge te mea ka toia e te mano tini.

