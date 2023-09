Te Tirotiro i te Kuwhatanga o Tomato: Mai i te mohoao ki te Whakamiharo

Kua rangahauhia e nga tohunga koiora i te Whare Wananga o Massachusetts Amherst te hitori o te kukuwhatanga o te tomato, ka kitea nga huinga o nga ahuatanga i puta ai te whanaketanga o o raatau ahuatanga motuhake. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te Plants, People, Planet and The American Journal of Botany, e whakamarama ana me pehea te tipu o nga hua i roto i te mohoao me te tuku whakaaro hei awhina i nga mahi whakapai hua a meake nei.

I aro te rangahau ki nga whanaunga o nga tōmato hou, he maha nga momo mohoao i kitea i te taha hauauru o Amerika ki te Tonga. He rerekee enei momo mohoao i nga tomato e mohiotia ana e tatou i enei ra. He iti, he kakariki i te wa e maoa ana, he maha nga reka me te hongi kino.

Kia mohio ai tatou ki te hurihanga mai i enei tōmato mohoao ki te hua reka me te ataahua ki te titiro, i akohia e nga kairangahau nga mate whanaketanga, he huinga o nga ahuatanga ka puta tahi i roto i nga hua. Karekau nga kairangahau o mua i whakatipu tahi i nga momo tomato mohoao hei kohi taunakitanga mo enei mate.

I kohia e te roopu nga kakano mai i nga momo 13 o nga momo tōmato mohoao me nga momo momo rereke o ia momo. I whakatipuhia e ratou enei tipu me te tirotiro i o raatau hua mo nga ahuatanga penei i te tae, te ahua, te huka me te waikawa, me te tātari DNA. I whangangahia, ka whakarōpūtia hoki nga pūhui pararopi e kawe ana i te kakara o te tōmato.

I kitea e nga hua ko nga ahuatanga penei i te hongi, te reka me te tae he syndromatic, he rite tonu te ahua o waho o te tōmato me tona reka. Ko tenei rangahau he maaramatanga matawhānui mo te rerekee o nga momo tomato mohoao ki a ratau me nga momo whakatipu.

I whai hua ano te rangahau i nga mahi kohi a Charles Rick, nana i kohi kakano mai i nga momo tomato mohoao i a ia e haere ana ki Amerika ki te Tonga. I whakatipuhia e nga kairangahau enei kakano kua kohia ki te taha o o ratou ake kakano me te whakataurite i nga ahuatanga o nga momo momo.

Ehara tenei rangahau i te whakamarama i te hitori o te kunenga o te tōmato engari he whai pānga hoki ki te whakatipu momo huarākau tino pai me te ataahua. Ma te mohio ki nga ahuatanga e whai hua ana ki nga huanga o te tōmato, ka taea e nga kaiputaiao te mahi ki te whakawhanake i nga momo pai ake hei kai.