Ka Kitea e nga Kairangahau te Mahinga Maapapa mo nga Neurons i roto i nga Kararehe Maamaa

Kua hurahia e nga kairangahau nga taunakitanga o nga pūtau rite neuron i roto i nga placozoans, tetahi o nga momo kararehe ngawari. Ko nga Placozoans kua noho ki roto i nga moana mo nga rau miriona tau, a tera pea ka noho hei tauira mo nga punaha nerve e kitea ana i roto i nga kararehe uaua ake, tae atu ki te tangata. I whakaputaina enei kitenga i roto i te retaata Cell.

He rite te ahua o nga Placozoans ki te amoeba i raro i te karuiti engari he kararehe tonu. He hononga tata atu ki nga cnidarians (kei roto ko nga anemone moana me nga kaoa) me nga bilaterians (vertebrates) i roto i te rakau o te ora. Ahakoa ko etahi atu o nga whakapapa kararehe he punaha nerves e whakahaerehia ana e nga neurons, i whakaponohia he rereke nga placozoans kaore he neurons.

Engari i nga neurons, ka whakamahia e nga placozoans nga pūtau peptidergic hei whakahaere i etahi whanonga. Ka tukuna e enei pūtau nga mekameka poto o nga waikawa amino e whakahohe ana i nga pūtau a tawhio noa, he rite ki te mahi a nga neuron i roto i nga rauropi uaua ake. Na tenei ahua i arahi nga kairangahau ki te tirotiro ano, me te whakaaro ko enei pūtau pea te tohu i te punaha nerve o tetahi tipuna kararehe tawhito.

I rangahauhia e te roopu rangahau te whakaputanga ira i roto i nga placozoans ka kitea nga momo 14 o nga pūtau peptidergic he mea nui mo te hanga neuron i etahi atu kararehe. Heoi, i kitea e ratou ko nga pūtau peptidergic i roto i nga placozoans kaore he mahi hiko me te kaha ki te whiwhi karere, e tohu ana ehara enei i nga neuron pono.

Ma te maataki i nga taunekeneke pea i waenga i nga pūtau peptidergic me etahi atu pūtau i roto i nga placozoans, i kitea e nga kairangahau he whatunga tohu matatini me nga takirua motuhake o nga neuropeptides me nga kaiwhiwhi. E tautoko ana tenei i te whakapae o te roro matū, e kii ana i tipu nga punaha o mua hei kupenga o nga pūtau e hono ana ma nga tohu matū, kaua ki nga tohu hiko.

Ko te whakataurite i nga pūtau peptidergic ki nga neuron i etahi atu kararehe, i kitea e nga kairangahau nga ahuatanga nui o te whakamahi i nga ira, e tohu ana he rite nga punaha nerve moata ki era i kitea i roto i nga placozoans i mua i te tipu ki nga pūtau uaua e tuku tohu hiko.

Ahakoa he ngawari noa iho te ahua o te placozoans ki te tangata, he nui ake te uaua o to ratau uaua i te whakaaro. Ko nga rangahau ano mo nga placozoans me etahi atu whakapapa kararehe ka pai ake te maarama ki te whanaketanga o nga punaha nerve me te whakamarama i nga mahi a nga neurons i o tatou roro.

Rauemi:

– Tuhinga taketake: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Puna whakaahua: Sebastián R. Najle/Center for Genomic Regulation