Ka Whakarewa XRISM Satellite ki te Ako i te Ao i roto i nga Tae rereke o nga hihi X

Whakarāpopototanga: Ko te X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) amiorangi, he mahi mahi tahi i waenga i te Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) me NASA me te whakauru mai i te European Space Agency, i whakarewahia i te 6 o Hepetema. Ko te kaupapa a XRISM ko te kimi i nga roangaru X-ray me te tino tika, me te whakarato ki nga kaiputaiao nga panui hou hou o nga waahi wera me te kaha o te ao. Kaore i rite ki nga karu-a-rorohiko o naianei, ka taea e XRISM te wehewehe i nga tae rereke o te rama X-ray, ka iriti i te maha o nga korero. Ka kitea e tana taputapu nga hihi-X na roto i nga nekehanga iti o te pāmahana, ka taea e ia te tautuhi i nga huānga matū kei roto i nga taonga me te panui i nga tere o te hau. Ko te whainga o te amiorangi ki te whakarato i tetahi tirohanga hou mo te ao wera me te hihiko, te mataki i nga pahūtanga whetu, nga taunekeneke kohao pango, me nga hanumi kahui tupuni i roto i nga korero o mua. Ka tātarihia e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Chicago nga kitenga tuatahi a XRISM mo nga tautau tupuni nui me nga roopu, me te tumanako ki te mohio ki nga taunekeneke i waenga i nga rua pango nui me o ratou tupuni ope. Ka ine ano te XRISM i te maha o nga huānga matū me te whakaatu i te ahua matū o te ao. He wero nui te whakarewatanga o te peerangi mo nga tirohanga hihi-X mai i te mokowhiti na te hau o te whenua e aukati ana i nga hihi-X. Koinei te tuawha o nga nganatanga ki te whakarewa me te whakahaere pai i tetahi peerangi rite, a kei te whakaaro nga kaiputaiao mo te kaha o XRISM.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Chicago. "Ka whakarewahia te amiorangi XRISM ki te ako i te ao ki nga tae rereke o nga hihi X." Phys.org. I tikina i te 11 o Hepetema 2023