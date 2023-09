Te Whakamahinga Rorohiko Tirohanga ki te Wewete Nga Maramatanga ki nga Pikohiko Lithium-Ion

Kua whakamahia e nga kairangahau te tirohanga rorohiko, he momo ako miihini, kia hohonu ake ai te maarama ki te mahi o nga pākahiko lithium-ion ka taea te utu. Na roto i te ata tirotiro i nga kiriata X-ray o nga hiko pākahiko i te taumata nanoscale, kua kitea e nga kaiputaiao nga korero huna i mua i te tinana me te matū. Ko tenei pakaruhanga ka kaha ki te whakarei ake i te pai o nga pākahiko lithium-ion, me nga tono whanui mo te maarama ki nga punaha uaua penei i te wehenga pūtau i roto i nga embryos.

Ko te rangahau, i arahina e nga kairangahau mai i te Tari o te Energy's SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, MIT, me te Toyota Research Institute, i arotahi ki nga matūriki lithium iron phosphate (LFP). Ko nga matūriki LFP, he mea whakakikoruatia ki te papanga angiangi o te waro kia pai ake te kawe hiko, ka kitea i roto i nga hiko pai o nga pākahiko lithium-ion.

Hei mataki i nga mahi o roto o nga pākahiko, i hangaia e te roopu rangahau nga pūtau pākahiko maramara me nga hikohiko e rua e karapotia ana e te otinga electrolyte kei roto nga katote lithium neke kore utu. Na roto i tenei tatūnga, ka taea e raatau te whai i nga nekehanga o nga katote lithium i roto i nga huringa utu me te tuku. Ko tenei tukanga, e mohiotia ana ko te intercalation, ka uru mai nga katote ki roto me te wehe i nga matūriki LFP.

He mea tino nui te LFP i roto i te umanga pākahiko na te iti o te utu, te rekoata haumaru, me te whakamahi i nga mea maha, na te mea e whai kiko ana ki te maakete waka hiko.

I timata te mahi tahi i waenga i nga kairangahau i te waru tau ki muri i te whakakotahitanga o Ahorangi MIT Martin Bazant me William Chueh o Stanford i o raatau tohungatanga ki te whakatauira pangarau me te moroiti hihi X-taahiraa ki te ako matūriki pākahiko. I muri mai ka whakauruhia e ratou nga taputapu ako miihini hei whakatere i te whakamatautau pākahiko me te tautuhi i nga tikanga utu pai. Ko te rangahau o naianei he hikoi ake ma te whakamahi i te tirohanga rorohiko ki te tātari i nga kiriata X-ray nanoscale mai i te tau 2016. Ma tenei tikanga ka taea te maarama whanui mo nga tauhohenga whakauru lithium i roto i nga matūriki LFP.

Ma te pikika i nga whakaahua X-ray, ka taea e nga kairangahau te hopu i te kukū o nga katote lithium i ia waahi i roto i te matūriki. Ma tenei ka taea e ratou te hanga kiriata e whakaatu ana i te rere o nga katote lithium ki roto me waho o nga matūriki i te wa e utu ana me te tuku.

I te tātari i nga whakaahua X-ray, i kitea e nga kairangahau ko te nekehanga o nga katote lithium i roto i te rauemi e hono tata ana ki nga whakaata rorohiko i hangaia i mua e Bazant. I whakamahia e ratou te 180,000 pika hei inenga ki te whakangungu i tetahi tauira rorohiko e whakaatu tika ana i te whakamaaramatanga o te tauhohenga me nga huringa tauhohenga o te rauemi pākahiko.

I tua atu, i kitea e te rangahau ko nga rereketanga o te tere o te whakauru lithium-ion puta noa i te mata o te matūriki e hono ana ki te matotoru o te paninga waro. Ko tenei kitenga e tohu ana ko te arotau i te matotoru o te paparanga waro ka kaha ake te pai o te pākahiko—he ahunga whakamua nui mo te hoahoa pākahiko.

Ko nga hua o tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro mo te arotautanga o nga hiko hiko rino phosphate lithium me te whakaatu i te kaha o te ako miihini me nga tikanga whakaahua matatau ki te wetewete i nga mea ngaro o nga rawa me nga punaha. Ko tenei pakaruhanga ehara i te mea he huarahi mo te ahu whakamua i roto i te hangarau pākahiko engari he oati ano mo te ako i te hanga tauira i etahi atu punaha matū me te koiora.

Source:

– Tuku Panui MIT

– Te Whare Wananga o Stanford Panui Panui

– Nature Journal