Ka kitea e te Akoranga Hou nga Pesticides Kino i te Bee Pollen i Ireland

He rangahau tata nei i whakahaeretia e Trinity College Dublin me te Whare Wananga o Dublin City i whakamarama i te paanga kino o te pesticides ki nga momo pi i Ireland. I tirotirohia e nga kairangahau te hae hua mai i nga waahi rereke 12 o te motu me te tātari i nga taumata o te toenga patu patu patu. I kohia hoki e ratou te hae mai i te honi me te bumblebees ki enei waahi.

I kitea e te rangahau ko te hae bumblebee te nui rawa o nga puhui me nga kitenga pesticide ki etahi atu momo hae. Ko te mea nui ko te noho o nga pepeke neonicotinoid i roto i te hae bumblebee. E mohiotia ana he kino nga neonicotinoids ki nga pi me etahi atu kararehe.

Ko te mea tino raruraru ko te maha o nga pesticides i kitea kare ano i tukuna ki nga mara i kohia ai te hae. E tohu ana tenei ka mau tonu enei matū ki te taiao mo te wa roa, ka ahu mai ranei nga toenga i nga tipu o etahi atu waahi kei roto i te awhe kai a nga pi.

Ko Elena Zioga, te kaituhi tuatahi o te rangahau me te kaitono PhD i te Kura o Trinity's School of Natural Sciences, i whakaatu i tana awangawanga mo nga kitenga. I tohuhia e ia ko etahi o enei pesticides paitini kaore ano kia whakamahia i roto i nga maara tauira mo nga tau e toru neke atu ranei, e kii ana kei te mau tonu nga matū ki nga taha o te mara, kei te kohi hae ranei nga pi mai i tua atu o nga mara kua whakatauirahia.

Ko tetahi atu kitenga nui o te rangahau ko nga momo pi ka pa ki nga momo pesticides. I kitea te nuinga o te hae o te honeybee kua pokea e te fungicides, ko te hae bumblebee kua pokea ki te ngarara neonicotinoid.

I whakanuia e Zioga te hiranga o te whai whakaaro ki nga momo pi maha i te wa e aromatawai ana i te rongo patu patu patu. I kii ia ko te whakamahi i nga pi miere hei tohutoro anake mo te maarama ki te whakamaaramatanga o te pesticide kaore he tino pikitia. Ko nga pi me nga bumblebees he mahi nui i roto i nga ratonga ruinga me te tautoko i te rauwiringa kaiao hauora.

Ma tenei rangahau e whakamarama te ahua o nga pesticides kino i roto i te hae pi i Ireland. Me rangahau ano kia mohio ai ki nga paanga roa o enei toenga pesticide ki te taupori pi me te whanuitanga o te koiora.

