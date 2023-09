Te Hanganga Rakau Tawhito Tawhito I Te Hawhe Mirioni Tau I Kitea ki Zambia

Kua kitea e nga tohunga whaipara tangata he kitenga whenua i te waahi o mua o te wairere o Kalambo i Zambia. Kua hurahia e ratou te hanga rakau tawhito rawa atu i kitea, tata ki te haurua miriona tau. Ko te hanganga kua tiakina pai e whakamarama ana i nga pukenga matatau o o tatou tupuna o nehe. E ai ki te kitenga he nui ake o raatau hangarau ki nga whakaaro o mua.

I kitea te hanganga rakau i Kalambo Falls, kei te tata ki te rohe me Tanzania. E kiia ana he 476,000 pea ona tau, i mua i te kukuwhatanga o Homo sapiens. Ko nga rakau e whakaatu ana i nga tohu tapahi e tohu ana i whakamahia nga taputapu kohatu hei hono i nga rakau nunui e rua. E whakaponohia ana he papa, he ara hīkoi, he whare teitei ranei, i hangaia hei pupuri i o tatou tipuna ki runga ake i te wai.

I tua atu i te hanganga rakau, i kitea ano he kohinga taputapu rakau tae atu ki te poro me te rakau keri i te waahi. Ahakoa kua mohiohia kua whakamahia e nga tangata o mua he rakau i tenei wa, ko te tikanga he iti noa nga kaupapa penei i te tiimata ahi me te hopu.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Larry Barham no te Whare Wananga o Liverpool, i kii ko te kitenga o te hanganga he "kitenga tupono" i mahia i te wa o te keritanga i te tau 2019. Ko nga rekoata o mua mo te hanganga rakau tawhito i tata ki te 9,000 tau, na tenei kitenga tino pakeke.

He uaua te tiaki i nga rakau tawhito na te mea ka pirau, ka waiho he tohu iti mo nga rekoata o mua. Heoi, ko te nui o te wai i Kalambo Falls e whakaponohia ana na te mea i tino tiakina te hanganga i roto i nga rau tau.

I taea e nga kairangahau te whakatau tika i te tau o te hanganga rakau ma te whakamahi i te tikanga reiti hou e kiia nei ko te taima luminescence. Na te ine i te wa whakamutunga ka kitea nga kohuke ki te ra, ka kitea e 476,000 neke atu te pakeke o te hanganga.

Ko tenei kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga kaha me nga ahunga whakamua hangarau o o tatou tupuna o nehe. E tohu ana hoki he whakaaro pohewa me nga pukenga o nga tangata o mua ki te hanga hanganga rakau uaua i mua noa atu i te putanga mai o Homo sapiens.

Rauemi:

– Nature Journal