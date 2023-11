Painga i roto i nga Mata Wai-Repellent: Waihanga Wai-Peki Peera

Ko te hanga takere e tere tere ana i roto i te wai he kaitapa tapu mo nga kaiputaiao me nga miihini i roto i nga umanga miihini, moana me te aerospace. Kua pai te whakamahi i nga kopaki hei hiki ake i nga takere mai i te wai, ka whakaiti i te nekehanga me te whakapiki i te pai. Inaianei, he mihi ki nga rangahau hou i Finland, ka huri pea te mahi hou ki te mahi a te wai ki nga takere.

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau tetahi papaaa-a-te-wai, e kii ana ko te mea tino whai hua ki tenei wa. Na roto i te whakakikorua i te wai-rite, kua hanga e ratou he hoahoa pakaru whenua ka huri te wai mai i te mata i nga kokonga he papaku ake i era atu rawa superhydrophobic i mohiotia i mua.

Ko nga papanga superhydrophobic kua whakamahia hei pehi i te wai i roto i nga momo ahumahi. Ko te tikanga ka mahi ma te hanga i tetahi paparanga o te hau mahanga, te wai ranei, ka pai ake nga pata wai ki runga ka tere haere. Heoi, he herenga enei mata. Whakauruhia nga papanga rite-wai (LLS), he hangarau hou e mau ana te oati.

Kei roto i te LLS nga ngota ngota tino pūkoro he rite ki te wai engari he maamaa te hono ki nga taputapu, kia mau tonu. Ko te hua he mata whakahinuhinu ka paheke tonu te wai. Ko tenei huarahi auaha ka wero i te whakaaro tuku iho o te hoahoa mata me te tuku huarahi hou ki te hydrodynamics. I runga i te aoiaotanga, he tino pakaruhanga tera pea he nui nga paanga mo nga umanga e whakawhirinaki ana ki te aukati wai.

I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te tuhura i te kaha o nga whakakikorua-a-wai, kei te rikarika te rangai miihini, moana me te aerospace mo te waahanga o muri o tenei rangahau. Kei te heke mai ka kite pea i nga waka totika me te hihiko e aro ana ki te iti o te aukati mai i te wai, e turaki ana i a tatou ki te waa hou o te kawe waka.

FAQ

Q: He aha te mata wai-rite (LLS)?

A: Ko nga papanga rite ki te wai (LLS) he papa e mau ana i nga ngota ngota karekau e rite ana ki te wai engari ka herea ki nga taputapu, ka hanga he mata whakahinuhinu hei pehi i te wai.

P: Me pehea nga mata superhydrophobic e peia ai te wai?

A: Ko nga papanga superhydrophobic e mau ana i tetahi paparanga hau, wai ranei, ka pirepire te wai ki roto ki nga rūpahu ka huri haere.

P: He aha nga tono ka taea e tenei mata whakatete wai?

A: Ko tenei mata wai-repellent he tono pea i roto i nga umanga miihini, moana, me te aerospace, he mea nui te whakaiti i te aukati wai mo te pai me te mahi.