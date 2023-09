Te Mana o nga Taiaho X-ray: Te Whakanuia i te Whakakitenga Putaiao

Ko nga whakaahua ka hopukina ma nga kamera me nga hangarau whakaahua he mahi nui ki te rangahau putaiao, e taea ai e nga kaiputaiao te whai matauranga nui ki nga momo ahuatanga. Heoi, ka iti rawa nga taonga me te neke i te tere tere, ka uaua te hopu i nga raraunga ataata. Ki te hinga i tenei, ka huri nga kaiputaiao ki nga hihi-X, ina koa nga laser X-ray uaua, e tuku tika ana me te pai o te whakaahua.

No tata nei i hurahia e te Tari o te Energy's SLAC National Accelerator Laboratory te laser X-ray tino kaha o te ao, te Linac Coherent Light Source (LCLS) X-ray free-electron laser (XFEL). Ko tenei putanga whakahou o LCLS he kaha ki te whakaputa ake ki te kotahi miriona nga hihi X-ray mo ia hekona, he pekenga nui mai i te tere o mua o te 120 nga pire mo ia hekona.

Ko te LCLS-II, i hangaia i runga i te angitu o te LCLS tuatahi, ka whakaputa i nga pupuhi hihi-X e kotahi piriona nga wa marama atu i nga hangarau o mua. Ma te whakatere i nga irahiko i roto i te paipa parahi i te pāmahana rūma, ka whakaputahia e LCLS te rama taiaho X-ray tino kaha. Na te whakamohoatanga LCLS-II, ka taea e nga kairangahau te whakaputa i te kurupae X-ray tata tonu e 10,000 nga wa marama ake i te waa o mua.

Ko enei ahunga whakamua i roto i te hangarau taiaho X-ray ka taea e nga kaiputaiao te tirotiro i nga rawa quantum me te whakatau kaore i rite. Ka taea e nga kairangahau te ako i nga ahuatanga iti rawa atu me te tere o te ao, e whakaatu ana i nga tirohanga ki nga waahi penei i te rorohiko quantum, nga hangarau hiko ma, te whanaketanga rongoa, me te mohio ki nga tukanga koiora. Ka whakatuwherahia e te LCLS-II XFEL nga waahi rangahau rangahauiao hou ma te tuku i nga kaiputaiao ki te ako i te ao i runga i nga waa tere me te mataki i nga kaupapa matū ohorere.

Ko te Hekeretari mo te Energy o Amerika a Jennifer M. Granholm i whakanui i te LCLS-II, e kii ana kei te pupuri i te United States ki mua o te pūtaiao X-ray me te whakarato i te matapihi ki te maarama taumata ngota. Ko nga kaha kaha o te LCLS-II ka kore e kore ka whai waahi ki nga kitenga nui puta noa i te whānuitanga o nga tikanga putaiao, mai i te hauora tangata ki te putaiao rauemi quantum.

Na te taenga mai o te LCLS-II, kua rite nga lasers X-ray ki te huri i nga rangahau rangahauiao, e tuku ana i te taumata hou o te tino tika me te kanapa hei whakanui i to maatau mohiotanga ki te ao me te akiaki i nga mahi auaha i roto i nga momo umanga.

