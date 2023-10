Nga Reo Huna o Pando: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Rakau Nui o te Ao

Ko Pando, e kiia ana ko te “rakau nui rawa atu o te ao,” i miharo nga kaiputaiao me nga kaitoi oro me tona ahua mau. E 40 heketea te rahi me te 47,000 nga kakau e tiritiri ana i te DNA kotahi, ko Pando he aspen wiri nui kua noho marie i te whenua mo te 12,000 tau. Ko nga rekoata o na tata nei i whakahaeretia e te kaitoi oro a Jeff Rice kua hurahia nga reo huna o tenei miiharo tawhito.

Na te whakauru i te waea wai ki roto i te kowhao i te take o tetahi o nga manga o Pando, na Rice te ao ki te whakarongo ki nga wiri e rere ana i ona pakiaka. I te timatanga he kaupapa toi, ka tere te whakawhiti atu tenei mahi ki roto i te ao o te aoiao, ka whai waahi nui ki te mohio ki te punaha waipēhi a Pando me te kore he kino.

I hopukina e nga rekoata he waiata whakahihiri o nga wiri e haruru ana i roto i nga manga o te rakau ka uru ki te whenua. I nga wa o te whatitiri, ka whakanuia enei oro, ka hangai he haruru iti. Ma tenei kitenga e whakamarama te hononga o te punaha pakiaka nui o Pando, e hura ana i nga mea ngaro o tenei miiharo maori.

Ehara i te mea ko enei rekoata whakamiharo he uara toi, engari he nui te hiranga pūtaiao. Ka homai e ratou he tirohanga mo te hauora o te taiao o Pando, te ahua o te kanorau koiora o te rohe, ka noho hei turanga mo te ine i nga huringa taiao i roto i te waa.

Heoi ano, kei te noho marama tonu te heke mai o Pando. I tenei wa kei te heke haere te rakau, a, ko nga mahi a te tangata penei i te whakakore i te kainga me te whakakore i nga momo konihi e awhina ana ki te whakahaere i te taupori herbivore he whakatuma mo tenei tangata tawhito me te rauwiringa kaiao katoa e tautokohia ana e ia.

I te haere tonu o nga kaiputaiao me nga kaitoi ki te tirotiro i nga mea ngaro o Pando ma te oro, he mea nui ki te tiaki me te pupuri i tenei miiharo maori i te wa e ora tonu ana. Ma te maramatanga me te atawhai ka taea e tatou te whakarite kia kore nga reo huna o Pando e wahangu mo ake tonu atu.

Nga wehewehe:

– Pando: Ko te rauropi nui rawa atu o te ao e mohiotia ana, he ngahere o nga rakau aspen e wiriwiri ana e honoa ana e te punaha pakiaka kotahi.

– Hydrophone: He hopuoro i hangaia hei whakamahi i raro i te wai, i te pa atu ranei ki te wai hei hopu i nga wiri oro.

– Populus tremuloides: Ko te ingoa pūtaiao mo te aspen wiri, he momo rakau aspen ka kitea i Amerika Te Tai Tokerau.

Rauemi:

– Matohi Putaiao: Te hura i te Ao Muna o te Rakau Nui o te Ao: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree