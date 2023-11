Moemoea Chaser Spaceplane Kua Whakaritea mo te Whakamatau I Mua o te Rererangi ISS kua Whakamaheretia

Kei te whakareri a Sierra Space's Dream Chaser, he mokowhiti mokowhiti, mo nga whakamatautau tino nui hei arotake i tona kaha ki te tu atu i te wera nui o te kuhu mai i te hau o te Ao. Kare e roa ka haria te waka mokowhiti mai i te whare o Sierra Space i Louisville, Colorado, ki te Neil Armstrong Test Facility i Sandusky, Ohio, kei reira enei whakamatautau nui.

Kia oti te whakamatautau, ko te tumanako a Sierra Space ka rite a Dream Chaser ki te timata i te haerenga whakahirahira ki te International Space Station (ISS) i te tau 2024. Hei waahanga o te kirimana me NASA, kua whakawhiwhia a Sierra Space ki te neke atu i te whitu nga uta- miihana tuku ki, mai i te ISS.

Moemoea Chaser, me ona parirau takai me te hangarau matatau, i hangaia kia rere ki te orbit whenua iti. Ka whakarewahia mai i te whenua i runga i te toka toka, a, he mohio ki te ora ki te kuhu mai ano i roto i te hau, me te rere maeneene i te taunga huarahi i tona hokinga mai. Ka mau ki nga taera whakamarumaru wera hei tu i nga wera nui o te urunga mai o te hau, ka whakamahi ano te waka mokowhiti i te mana o nga raupapa solar i te wa e rere ana.

Ko te tirohanga a Sierra Space mo te Moemoea Chaser kei tua atu i te tuku utanga. Ko te whainga o te kamupene ki te whakarewa i nga miihana kaihoe me te whakatu i tana ake teihana mokowhiti, wehe ke i te mahi tahi me Blue Origin i te teihana mokowhiti Orbital Reef. I tenei wa kei te rangirua te ahua o tenei hononga.

Ahakoa e aro nui ana te umanga mokowhiti arumoni ki te whakawhanake i nga toka ka taea te whakamahi ano, ka whakawhiwhia e nga waka mokowhiti nga painga nui penei i te haumaru, te pai, te ngawari o te whakahaere, me nga huarahi arumoni pea. Ahakoa te whakataetae ki te tino toka ka taea te whakamahi ano, ka mau tonu nga rererangi mokowhiti me o raatau kaha ki te tau pai ki runga i te whenua.

FAQ:

Q: He aha te kaupapa a Dream Chaser?

A: I hangaia a Dream Chaser ki te kawe i nga utanga me nga kaihihi ki nga waahi penei i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) i te orbit whenua iti.

Q: He pehea te rereke o te Moemoea Chaser ki etahi atu rererangi mokowhiti?

A: Ko te Moemoea Chaser e tu mai ana na tona kaha ki te eke ki te orbit me te noho ki reira mo nga wa roa, tae atu ki te ono marama.

Q: He aha nga painga o nga waka mokowhiti?

A: Ko nga rererangi mokowhiti he painga penei i te haumaru, te pai, te ngawari o te whakahaere, me te tupono mo nga huarahi arumoni a muri ake nei.

Q: He aha te mahere a Sierra Space mo te rere tuatahi a Dream Chaser?

A: Moemoea Chaser, ko Tenacity te ingoa, kua whakaritea kia eke ki runga ake o te toka a Vulcan Centaur a United Launch Alliance i tana misioni tuarua. Heoi, ko te ra whakarewanga tika ka whakawhirinaki ki te angitu o te rerenga whakamatautau tuatahi a Vulcan.

Rauemi:

– [Space.com](https://www.space.com/dream-chaser-spaceplane-testing-iss-flight)