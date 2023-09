Ko nga Kamupene Tangata me nga Kaawanatanga e oma ana ki te Tango i nga Wai Marama me nga Rauemi Mokowhiti

He wa hou mo te torotoro mokowhiti me te tauhokohoko mokowhiti hohonu kei te heke mai i te wa e timata ana nga kamupene tūmataiti me nga kawanatanga ki te rapu me te tango i nga rawa taiao e waatea ana ki waho.

I te marama o Akuhata, i hanga e Inia te hitori ma te whakahaere i te taunga ngawari tuatahi ki te taha o te pou tonga o te Marama. I whakapumautia e tenei miihana iti-utu te noho o te wai i roto i te regolith marama, e whakaatu ana i te ahua hou o te tere rawa o te ao ki te tango i te wai marama.

Ko te hiko solar mokowhiti te huarahi matua mo te whakawhanaketanga, e kukume ana i nga ohanga hou penei i Inia me te United Arab Emirates, me nga mana mokowhiti me nga umanga arumoni motuhake.

Ko te United States me Haina hoki kei te whakawhanake i nga mahi tahi whakataetae whakataetae o te ao, te Artemis Accords me te International Lunar Research Station, ki te uru me te whakawhanake rauemi mokowhiti.

Na te hangarau hou kua pai ake te utu o nga miihana marama, na te hekenga o nga utu whakarewatanga me te hekenga o nga utu hoahoa waka mokowhiti ko nga take ohaoha e akiaki ana i te hokohoko mokowhiti me te tere rawa o te marama.

Ko SpaceX me Blue Origin e rua nga kamupene o Amerika e whakawhanake ana i nga waka whakarewa tino taumaha, e kaha ana ki te tuku ki te 100 tana ki roto o te whenua iti.

Ko nga mea rorirori o te marama, penei i te wai, me te regolith nga rauemi mokowhiti tuatahi. Ko te wai i waho o te waahi ka kiia ko te "hinu" o te punaha solar, a ko te pou o te marama ki te tonga he nui nga putunga wai.

He ngawari ake te tango wai mai i te Marama i te kawe mai i te whenua na te iti o te kaha o te Marama, a ka taea te wehe ki te hauwai me te hāora hei hanga wahie toka.

Ka taea e te hanga wahie mokowhiti mai i te wai marama te whakaniko i te ohanga ohanga, te tautoko i nga mahi whakamarumaru i te amiooo o te whenua, me te para i te huarahi mo te torotoro a te tangata ki te Marama me Mars.

I tua atu i te wai, ko te regolith i runga i te Marama, Mars, me nga asteroids he rauemi ka taea te whakamahi ki te hanga kainga, turanga, me nga maina ki runga i nga mata o te aorangi, e whakarato ana i nga rauemi tino nui mo nga kaiwhakatere a meake nei.

I tata nei, ko te whakamatautau MOXIE a NASA i runga i te Perseverance rover i pai te whakaputa i te hāora mai i te hau waro o Mars, e whakaatu ana i te kaha ki te hanga rauemi mokowhiti.

Ma te whakamahi i nga rauemi mokowhiti, ka taea e nga kaihōpara a meake nei te "noho mai i te whenua," ka tino whakaiti i te arai ohaoha o te papatipu, ka taea ai te noho o te marama me te Martian.

I tua atu, ka taea e regolith te puna o nga konganuku whaihua me etahi atu taonga ka taea te whakahoki mai ki te whenua, e tutuki ana te piki haere o te hiahia mo nga konganuku i roto i te whakawhiti hiko-ma.

I te pikinga o nga utu me nga hua o te taiao me te papori ka puta mai i te keri tuku iho i runga i te whenua, ko nga ahunga whakamua i roto i te tango rauemi mokowhiti, penei i te keri moana hohonu me te keri asteroid, kei te tirotirohia hei huarahi rerekee.

Puna: 360info

Nga wehewehe:

– Maramatanga o te marama: Ko te paparanga o nga mea wetewete, kua marara e hipoki ana i te toka totoka o te mata o te Marama.

– Ko nga maatatanga o te marama: Ko nga matū ka taea te whakaeto, te mimiti ranei.

– Artemis Accords: He huinga maataapono mo te mahi tahi o te ao mo te torotoro mokowhiti me te whakamahi, i arahina e te United States.

– Te Teihana Rangahau Marama o te Ao: He kaupapa mahi tahi i whakaarohia i waenga i a Haina me etahi atu whenua mo te torotoro marama me te whakamahi rauemi mokowhiti.

– Whakamatau MOXIE: He whakamatautau i whakahaerehia e NASA ki te whakaatu i te hanga o te hāora mai i te hau o Martian.

Rauemi:

