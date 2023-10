Ko nga Hangarau o te Tipu Ouaua: He pehea te Whakaakoranga i te Hanga i nga muka uaua

Ko te korikori i nga wa katoa e mohiotia ana hei whakakaha me te whakakorikori i o tatou uaua, engari ko nga tikanga tika kei muri i tenei mahi he kaupapa e aro nui ana ki nga kaimatai tinana. Kua whakawhanakehia e nga miihini MIT he whariki whakangungu ahurei mo nga pūtau e taea ai e nga kaiputaiao te ako i nga paanga miihini o te korikori tinana i te taumata miihini. Ko te whariki, he mea hanga ki te hydrogel kua mau ki nga microparticles autō, ka whakatauira i te kaha o nga uaua i te wa e whakakorikori ana i te wa e whakahoahohia ana e te aukume o waho. Ko nga pūtau uaua i tupu i runga i te whariki ka “whakamahia” e nga wiri i puta mai i te nekehanga a te aukume.

Ko nga hua tuatahi mai i te whakamatautau e whakaatu ana ko nga mahi miihini i ia wa ka awhina i nga muka uaua ki te tipu ki te huarahi pai ake, ka taea e ratou te kirimana ki te tukutahi. Ko tenei kitenga e whakaatu ana ka taea e te whakaihiihi miihini te arahi i te tipu o te uaua i muri i te whara, te whakaheke ranei i nga paanga o te koroheketanga. Ka whakamahere nga kairangahau ki te whakamahi i te taputapu ki te whakatauira i nga pepa o nga uaua kaha, mahi, ka taea te whakamahi i roto i nga robotics ngawari me te whakatikatika kiko.

Ko te tumanako o te roopu o MIT ka taea e tenei papaaho hou te whakaatu he pehea te pa o nga kaha miihini ki te mahi uaua me te awhina ki te whakawhanake i nga rongoa mo nga whara uaua me nga mate neurodegenerative. Na roto i te wetewete i nga mea matū me te miihini o te whakakori tinana, i taea e ratou te aro anake ki nga kaha miihini e akiaki ana i te whakautu uaua.

Ko te whariki kua mau ki roto i te aukume he huarahi haumaru me te kore kino ki te whakaputa i nga mana miihini ki nga pūtau uaua. Ko nga pūtau e mau ana i nga wa katoa ki nga nekehanga miihini ka roa ake ka rite ki nga pūtau kaore i whakamahia. E whakaatu ana tenei me pehea e taea ai e te korikori te hanga i te tipu me te whakaritenga o nga muka uaua. Ma te mohio ki enei tikanga ka ahu whakamua ki te whakahou i te kiko me te whanaketanga o nga punaha robotic urutau.

Nga wehewehe:

– Hydrogel: He mea ngohengohe, he rite ki te Jell-O-rite i whakamahia i roto i tenei rangahau hei whariki whakangungu mo nga pūtau.

– Te kaha o te miihini: Ko te kaha o te tinana ka pa ki nga pūtau uaua i te wa e korikori ana.

– Te whakahou i te kopa: Ko te tukanga whakaora i te kiko i whara, i pakaru ranei i roto i te tinana.

Rauemi:

