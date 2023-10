Te Mahi a te Hau ki te Whakarewa i nga Rau Huo o Greenland me Antarctic

I roto i te pakanga ki te huringa o te rangi, kare e taea te pa ki nga taone takutai mai i te pikinga o te moana. Na te kaha ki te toremi i nga tangata penei i Mumbai me New York, he mea nui te mohio ki nga puna wai.

Kei roto i nga papa hukapapa i Greenland me Antarctica, haunga nga maunga hukapapa, he nui te wai tio hei hiki i te taumata o te moana ki te 210 putu. Ko te mea pouri, ko enei rohe te tino paheketanga e te whakamahanatanga o te ao.

Ahakoa kua tino piki ake te mahana o te hau ki Greenland, kua neke ake i te 3.8°C mai i te tekau tau atu i 1990, ka whai waahi ano te hau ki te rewa tere o te rau hukapapa. He rangahau hou e whakaatu ana ko nga hau Foehn me Katabatic, e pupuhi ana i te hau wera ki runga i nga hukapapa, ka whai paanga nui ki te rewanga o nga rau tio i Greenland me Antarctica.

I roto i nga tau e rua kua pahure ake nei, kua piki ake te awe o enei hau ki runga i nga papa hukapapa o Greenland tata ki te 10%. Heoi, kua heke to raatau paanga ki te papa hukapapa Antarctic e 32%. Ko tenei rereketanga ko te nuinga o nga huarahi rereke e pa ana te wera o te ao ki nga tuakoi raki me te tonga. Kua wera rawa atu a Greenland, kua kore te hau e tika, i te mea ko te ra anake ka nui te rewanga o te rohe.

Ko te North Atlantic Oscillation, he ahuatanga huarere nui e whakahaere ana i te kaha me te ahunga o te hau uru me nga tupuhi, kua whai waahi ano ki tenei rereketanga. Na te neke ki te wahanga pai kua nui ake te mahana o te hau ki runga o Greenland me etahi atu rohe Arctic, e kaha ake ana te rewa.

I tetahi atu taha, ko te katoa o te rewa o te mata i Antarctica kua heke mai i te 15% mai i te tau 2000. Ka taea tenei ki te 32% te hekenga o nga hau heke i runga i te kurupae me te whakapai ake i te paparanga ozone o te rohe, e tango ana i te wera mai i te Ra. me te tiaki i te mata kia kore e rewa ake.

Ahakoa he ahua pai te whakahekenga o te rewanga a te hau i Antarctica, kei te raru tonu te ahua rewa. Kua rongo kē a Antarctica i te takahanga o nga whata hukapapa whakaraerae e rua, a, ki te haere tonu tenei ahuatanga, tera pea ka whakararu i nga tauira tohanga wai o te moana ki te ao, ka pa he kino ki te ahuarangi o te Ao.

Ko Greenland me Antarctica he tino kaikoha ki te pikinga o te taumata o te moana, he mea tino nui te aro turuki me te whakatauira i te rewharewha huka. Ko te mohio ki te hononga i waenga i te hau me te hukapapa i roto i te ahuatanga o te huringa o te rangi he mea nui hei matapae i te pikinga o te taumata o te moana a meake nei me ona paanga ki te aorangi.

Puna: Geophysical Research Letters