He Painga i roto i te Whakamātautau Whakamatau Atete Ahuwhenua: Tere me te Tika te Aromātai i roto i te haora

Ko te parenga antimicrobial (AMR) he raruraru hauora o te ao, e 1.3 miriona nga mate ia tau. Hei karo i tenei take, kua whakawhanakehia e nga kairangahau o te Whare Wananga o te Hangarau me te Hoahoa o Singapore (SUTD) tetahi taputapu miihini miihini e taea ai te arotake tere me te tika te whakaraerae o nga moroiti ki te paturopi i roto i te haora.

He puhoi nga tikanga tuku iho mo te arotake i te AMR, neke atu i te 20 haora ki te whiwhi hua. Ko tenei whakaroa ka arahi ki te whakamahi kore tika o nga patu paturopi, ka kaha ake te whanaketanga o te aukati. Ko te tüäpapa microfluidic hou e whakatika ana i tënei raruraru ma te whakarato i te tikanga whakamatautau whakaraeraetanga antimicrobial (AST) tere me te tika.

Ka mahi te taputapu ma te ine i te uruhanga kiriuhi huakita i muri i te rongo ki nga paturopi. Ko tenei huringa i roto i te uruhanga ka puta i te 30 meneti i muri i te tukunga paturopi, me te whakakore i te hiahia mo te ahurea huakita roa. Ma te tango i te taahiraa ahurea, ka tino whakaitihia e te papaaho te wa huri mo nga hua mo te 20 haora.

Ehara i te mea ko te papaapapa microfluidic anake e tuku hua tere, engari ka tukuna ano e ia te whakahaere aunoa i nga otinga huakita, te whakaiti i te hapa tangata me te whakapiki i te pono o nga hua AST.

He aha te aukati antimicrobial?

Ko te aukati antimicrobial (AMR) e pa ana ki te kaha o nga microorganisms, penei i te huakita me te harore, ki te whakawhanake i te aukati ki nga raau taero i hangaia hei patu ia ratou. Ma tenei aukati ka kaha ake nga mate ki te rongoa me te whakapiki ake i te tupono o te horapa o te mate.

He aha te AMR he raru hauora o te ao?

Ko te AMR e arahi ana ki te 1.3 miriona nga mate i te ao katoa ia tau. I te mea ka atete te moroiti ki nga paturopi o naianei, ka kaha ake te wero ki te rongoa i nga mate. He riri nui tenei ki te hauora o te iwi, na te mea ka kore e taea te rongoa nga mate noa.

He pehea te mahi a te taputapu microfluidic?

Ka ine te taputapu microfluidic i te uruhanga kiriuhi huakita i muri i te rongo ki nga paturopi. Ma te kite i nga huringa o te uruhanga, ka taea e ia te whakatau mena he whakaraerae, he aukati ranei ki nga paturopi motuhake. Ka whakawhiwhia e te taputapu nga hua i roto i te haora, ka whakakore i te hiahia mo te ahurea huakita mo te wa roa.

He aha nga painga o te papanga microfluidic?

He maha nga painga o te papanga microfluidic. He tere nga hua, he whakaiti i te wa huri ma te tata ki te 20 haora ka whakaritea ki nga tikanga tuku iho. Ka taea hoki e te papaaho te whakahaere aunoa i nga rongoaa huakita, te whakaiti i te hapa a te tangata me te whakapiki i te pono o nga hua.

He aha nga hua o tenei pakaruhanga?

Ko te whakawhanaketanga o tenei papaahi microfluidic he waahanga nui ki te whawhai i te aukati antimicrobial. Ma te huarahi tere me te tika ki te whakamatautau i te whai huatanga o nga patu paturopi ki nga moroiti motuhake, ka taea e nga tohunga ngaio hauora te whakatau i nga whakatau maimoatanga pai ake, te whakaiti i te whakamahi kino me te nui o te whakamahi i nga paturopi me te whakaiti i te riri o te AMR.

