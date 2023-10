Maramarama: Hurihuri i te Tirohanga Marama Ma te Hononga Whatunga

Ko te ngaru tuarua o te torotoro a-marama kei te matapae, me te kaupapa Artemis e arahi ana. Ahakoa i whirinaki noa nga pionia o nga misioni Apollo ki runga i te tirohanga whakaahua me o raatau ake pukenga mo te taunga angitu o te marama, he rereke te ahua o nga ra kei te heke mai. I runga i te whainga kia mau tonu te tuhuratanga o te Marama, kei te whakawhanakehia nga hangarau hou me nga whatunga hei huri i nga mahi o te marama.

Ko tetahi waahanga nui o enei ahunga whakamua ko te hiahia ki te "tohu i te whenua," e kii ana a NASA. Na te 400 nga kaupapa mo te marama kua whakaritea mo nga tau e haere ake nei, he mea nui ki te whakatu i nga punaha e taea ai te whakatere me te whakawhitiwhiti korero. Hei whakatutuki i tenei hiahia, kei te mahi a NASA i runga i te LunaNet, he kaupapa e whai ana ki te hanga hononga i waenga i nga whatunga marama a muri ake nei ma nga paerewa me nga tikanga kua whakaaetia.

I te marama o Haratua 2021, i panuitia e te European Space Agency (ESA) he rangahau whaihuatanga mo MoonLight, he whatunga whakaaro e whakarato ratonga whakatere me te para i te huarahi mo te ipurangi i runga i te Marama. E rua nga kaunihera, na SSTL me Telespazio i aratakina, kua tohua ki te whakawhanake i tenei whatunga pakaru whenua. I whiwhi moni a MoonLight mo te 153 miriona euros mai i te Hui Kaunihera Minita a te ESA, me etahi atu putea e tumanakohia ana a muri ake nei.

He mea nui nga painga o te whatunga o nga amiorangi marama mo te whakatere me te whakawhitiwhiti korero. Ka taea e nga miihini me nga miihini karetao ki te tau ki nga waahi katoa o te Marama, ka nui ake te ngawari me te whai hua ki te torotoro haere. Ka whakatika ano te kahui whetu o MoonLight i nga herenga o te rahinga utu, te kaha whakawhiti raraunga, me nga uaua korero e pa ana ki nga misioni o naianei. I tua atu, ma te whakamahi i te hononga waea me te ratonga whakatere ka heke te utu ma te waatea i te waahi mo nga taputapu pūtaiao me nga utanga.

Ko te kupenga a MoonLight kei te heke mai ka toru ki te wha nga taara kotahi-toni kua whakatakoto rautaki huri noa i te Marama. Ko te whainga he whakarato ratonga mo nga miihana motuhake me nga umanga katoa, me te mahere ohaurunga hei whakapumau i te oranga ohaoha. Hei whakamatautau i te punaha, kei te whakaaro a ESA ki te whakarewa i te Marama Pathfinder whakaatu amiorangi i te tau 2025. Ma tenei peerangi e whakaatu ona kaha ki te whakatere marama me te whakawhitiwhiti korero.

Ahakoa kei te oati enei ahunga whakamua, kua eke kee a Haina ki nga mahi waea a-marama. I te tau 2018, ka tukuna e te Whakahaere Mokowā Mokowhiti o Haina te Queqiao-1 amiorangi, e mahi ana hei reera marama mo nga kaupapa korero.

I te mea ka noho te marama hei waahi torotoro me nga ratonga arumoni pea, he mea tino nui te whakapumautanga o te hononga whatunga pakari. Ko te marama o te marama me etahi atu kaupapa e rite ana ki te huri i nga mahi o te marama me te para i te huarahi mo te wa kei te heke mai kaore he rohenga o te torotoro.

FAQ

1. He aha te kaupapa o te Maramatanga?

Ko te whai a Moonlight ki te whakarato ratonga whakatere me te whakawhitiwhiti korero mo nga miihana marama, kia taea ai e ratou te tau ki nga waahi katoa o te Marama.

2. Ka pehea te painga o te Moonlight ki nga mahi a meake nei?

Ma te Maramarama ka whakatika i nga herenga o te rahinga utu, te kaha whakawhiti raraunga, me nga uauatanga korero e pa ana ki nga misioni o naianei. Ka taea hoki e nga iwi whai waahi me nga kamupene whai putea iti te tuhura i te Marama.

3. Ko wai kei te arahi i te kaupapa Maramarama?

Ko te kaupapa Moonlight e arahina ana e nga roopu e rua: ko tetahi e arahina ana e SSTL, kei roto ko nga kamupene penei i te SES, Airbus, me Kongsberg Satellite Services, me tetahi atu i arahina e Telespazio, kei roto ko nga kamupene penei i a Thales Alenia Space me Inmarsat.

4. Hei ahea te whakarewatanga o te peerangi whakaatu a Lunar Pathfinder?

Kei te whakamahere a ESA ki te whakarewa i te peerangi whakaatu a Lunar Pathfinder, i whakawhanakehia e SSTL, i te tau 2025. Ka whakaatuhia e tenei peerangi nga kaha o te whakatere marama me te whakawhitiwhiti korero.