Na te Pahu Nui o te Ra ka Whakaoho i te Awha Aukume ki runga i te whenua

Ko te hūnga nui mai i te Ra kua pa ki a Papatūānuku, ka puta he āwhā geomagnetic. Na tenei huihuinga i eke te tere o te hau solar huri noa i to maatau paraneta ki te neke atu i te 1,980,000 kiromita ia haora, me te pikinga e toru nga wa o te kiato plasma.

Ko te take o tenei awha geomagnetic he Coronal Mass Ejection (CME), i tae mai tata ki te 12 haora i mua atu i te mea i tumanakohia i muri i te hūnga mai i te Ra. Ko te CME he pakaru o te plasma me te aukumetanga i ahu mai i te paparanga o waho o te Ra, e kiia nei ko te korona. Ka taea e enei pahūtanga te pana i te tini piriona taranata o te taonga i te wa e mau ana i te papa autō e kaha ake ana i te awe o te Ra ki runga i nga aorangi.

I te timatanga, ko te tukunga CME kaore i puta he tupuhi autō nui ki runga i te whenua. Heoi, i te haere tonu o to tatou paraneta ki te hikoi i nga paanga autō e roa ana o te CME, ka puta mai he awha autō karaehe G1 ngawari. Ka pa atu pea tenei awha ki te papa autō o Papatūānuku me te whakapōrearea i ngā āhuatanga huarere ātea.

He mea nui kia mahara ko nga CME, ina koa ka tino kaha, ka taea te whakararu i nga hanganga hangarau o te whenua. Ko nga punaha penei i te matiti hiko, nga pokapu raraunga, nga hononga waea, te kawe waka, nga amiorangi, me nga whatunga IT ka pa ki tenei raruraru. Ko te CME tata nei kua whakakorikori i te papa autō o waho o te whenua, e tohu ana i tana awe whakararu i te taiao o to tatou ao.

Ahakoa nga raruraru me nga raruraru e pa ana ki enei mura o te ra, ka taea hoki e ratou te hanga aurora whakahihiri ki nga rohe polar o te Ao. Ko enei whakaaturanga ataahua o te marama ko te hua o nga katote hiko i roto i te hau o Papatūānuku e tukituki ana ki te hāora me te ngota hauota i roto i nga rohe polar.

Ahakoa e maioha ana nga kaiputaiao ki te ataahua o enei ahuatanga taiao, ko ta ratou aronga tuatahi ko te maarama ki nga kino ka pa mai te mura o te ra me nga CME ki nga punaha hangarau o te whenua. Kei te kaha nga kairangahau ki te ako i enei huihuinga kia pai ake te maarama ki o raatau paanga me te whakawhanake rautaki hei tiaki i nga hanganga tino nui.

Nga wehewehe:

– Awha Geomagnetic: He raruraru i roto i te aukumete o Papatūānuku i puta mai i te ru o te hau rā. Ka pa ki nga punaha hangarau me nga ahuatanga o te rangi.

– Te tere o te hau o te ra: Ko te tere o te haere o te hau o te ra, he awa matūriki kua tukuna e te Ra.

– Kiato Plasma: Te kukū o nga matūriki hiko, e mohiotia ana ko te plasma, i roto i tetahi waahi.

– Coronal Mass Ejection (CME): He pakaru kaha o te plasma me te aukumetanga ka puta mai i te paparanga o waho o te Ra, te korona.

– Aurora: He whakaaturanga marama maori i te rangi o Papa, ka kitea te nuinga i nga rohe polar, na te pahekoheko i waenga i te hau ra me te hau o Papatūānuku.

Rauemi:

