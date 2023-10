Te Tirotiro i nga Mea ngaro o te Marama: Nga Whakaaro Hou mo te Tere me te Waahi o nga Ngaru

Ko te Marama, te mea tere e mohiotia ana e te tangata, ka haere i runga i te tere o te 299,792,458 mita ia hekona ma te waatea o te waahi. Heoi, ka tino rerekeehia tona tere ina tutaki ana ia ki nga mara hiko e karapoti ana i nga matū, ka puhoi haere.

Kua roa nga kaiputaiao e whai ana ki te mohio ki tenei huringa o te tere, engari tae noa mai ki tenei wa, kua tohe tonu ratou ki te hopu i te nekehanga ohorere o te marama i waenga i nga momo papaaho rereke. Heoi ano, no tata nei tetahi roopu tohunga ahupūngao mai i te Whare Wananga o Tampere i whakatakoto he otinga pea mo tenei raru ma te arotake ano i nga maapono taketake e whakahaere ana i nga ngaru marama.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Matias Koivurova, me ana hoa mahi i haere ki te whakaputa i te wharite ngaru paerewa i roto i te ahua kotahi me te taha kotahi o te waa. I timata ratou i te whakaaro he rite tonu te tere o te ngaru engari i muri mai ka pataihia tenei whakapae, me te whakaaro ka ahatia mena karekau e pera.

Na roto i ta raatau tirotirohanga, i kitea e ratou i te taapiri i te tere haere tonu hei anga tohutoro, ohorere ana te mohio o ta raatau otinga. Ma te whakaaro ki te ngaru tere ki te tere tonu o te marama, ka whakaatahia e o raatau kitenga nga paanga e tohuhia ana e te ariā o te hononga. He nui nga paanga o tenei maaramatanga mo te tautohetohe e pa ana ki te tere o nga ngaru marama i a raatau e whakawhiti ana ki nga momo reo rereke.

E ai ki nga rangahau a te roopu, mai i te tirohanga o te ngaru ake, karekau he mea e pa ana ki tona tere. Ko te pupuri i te torohaki tetahi take nui me whai whakaaro mo nga ngaru i roto i nga momo horopaki, penei i nga papa hiko, nga ripples i runga i te harotoroto, te wiri ranei i te aho. Ko tenei maaramatanga hou ka wero i nga whakapae o mua mo te whanonga o nga ngaru marama me te whakatuwhera i nga huarahi whakahirahira mo te rangahau ano.

Ahakoa kua whakatauhia nga whārite mo te inenga mokowā kotahi me te wa, me whai nga whakamatautau a meake nei hei whakamana i enei kitenga. Mēnā ka whakaūhia, ka whai hua nui mo to tatou mohio ki nga ngaru me o raatau mahi ki te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te tere o te marama i roto i te korehau?

A: Ko te tere o te marama i roto i te korehau he āhua 299,792,458 mita ia hēkona.

Q: Ka taea e te tere o te marama te huri?

A: Ahakoa ka taea te whakapoipoi te marama i te wa e haere ana i roto i nga momo papaaho rereke, penei i te wai, i te karaihe ranei, ka mau tonu tona tere taketake i roto i te korehau e ai ki te ariā o te relativity.

P: He aha te paanga o enei kitenga hou i to maatau mohiotanga ki nga ngaru marama?

A: E ai ki te rangahau ko te tiaki i te torohaki he take nui mo te mohio ki te whanonga o nga ngaru marama i roto i nga horopaki rereke. Ka whakawerohia nga whakaaro o mua me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro i roto i te rangahau ngaru.

P: He aha nga paanga o tenei rangahau?

A: Mena ka whakamanahia e etahi atu whakamatautau, ka kaha ake enei kitenga i to maatau mohio ki nga ngaru me o raatau mahi ki te ao. Ka whai waahi ano ratou ki nga ahunga whakamua i roto i nga mara penei i te optics me te electromagnetism.

P: He aha nga huarahi rangahau mo te wa kei te heke mai i tenei mara?

A: Ko nga wharite i whakaarohia e te kapa kua whakatauhia mo te waahanga kotahi o te waahi me te wa. Ko nga rangahau a meake nei ka whai ki te whakawhānui ake i enei kitenga me te tuhura me pehea e pa ana ki etahi atu waahanga me nga whakaritenga whakamatautau.