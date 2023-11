Puke Utauta Kotiti mai i te teihana mokowhiti o te ao ka kitea i te rangi o Ingarangi

Mena ka titiro koe ki te rangi o te po i te UK i te po o te Rātapu, ka mau pea koe i tetahi tirohanga whakamihiharo—he putea taputapu kotiti i taka ohoreretia e nga kaiwhakatere o te NASA i te wa e mahi ana koe i te Teihana Mokowā International. Ahakoa he ahua iti me te iti o te tangi, ka whiti te pukoro taputapu nei ka taea te kite ma te karu, ma te karu.

I puta te aitua o te pouaka taputapu i te timatanga o tenei marama i te wa e mahi ana a Jasmin Moghbeli me Loral O'Hara i nga mahi tiaki nui i te ISS. Ko te putea taputapu kei te huri haere i mua tonu o te teihana mokowhiti, e haere ana i te tere o te 17,000mph. Ahakoa te mutunga ka uru ano ki te hau o te Ao i roto i nga marama e whai ake nei, ka kitea mai i te UK i tenei wa na tona kanapa.

Ko te Ahorangi Astrophysicist Albert Zijlstra no te Whare Wananga o Manchester i korero etahi tohutohu mo te hunga maataki. Mena he pai nga ahuatanga o te rangi, he marama te rangi, ka taea te kite i te putea taputapu ma te karu. Ka puta he waahi ngoikore e tere tere atu ana i te waka rererangi, mai i te hauauru ki te rawhiti. Ko te wa tino pai ko te 6.45pm, ka kitea te putea mo te rua meneti.

I tua atu i te putea taputapu, ka whai waahi ano nga kaimakitaki ki te kite i te teihana mokowhiti katoa i etahi meneti i muri mai. Ko te putea taputapu, he ma katoa te tae, e tika ana ka wera i te hau o te Ao i roto i te wha ki te rima marama.

Ahakoa he uaua te kite i tetahi mea penei i te putea taputapu, ka kii mai nga tohunga o EarthSky ma te rua o nga karu, ka taea. E whakaahua ana ratou he tino kanapa, e rere ana i raro tonu i te paepae o te tirohanga ki te kanohi tahanga, i te rahinga +6.

No reira, kia mau tonu o kanohi ki te rangi me o karu kia rite. Ka kite noa koe i tenei putea taputapu kopikopiko mai i te International Space Station i a ia e tere haere ana i te rangi po.

Pātai Auau

Me pehea taku kite i te putea taputapu kotiti mai i te UK? Hei kite i te putea taputapu kotiti, ka hiahia koe ki te karu, ki te telescope ranei. Rapua he waahi ngoikore e tere ake ana i te waka rererangi, mai i te hauauru ki te rawhiti, hei te 6.45pm. Ka kitea te putea taputapu me te kore he awhina whatu? Ko te putea taputapu kaore e kitea e te kanohi tahanga engari ka taea te mataki ma te karu na te kanapa, kei raro noa iho i te rohe o te tirohanga. He aha te take i taka ohorere ai te putea taputapu e nga kairangirangi? I taka ohorere te peeke taputapu i te wa o nga mahi tiaki nui i mahia e nga kaiwhakatere o te NASA a Jasmin Moghbeli me Loral O'Hara. Ka ahatia te putea taputapu? Ko te putea taputapu kei te huri haere i te whenua i mua i te Teihana Mokowhiti o te Ao, a, ko te whakapae ka wera i te hau o te Ao i roto i te wha ki te rima marama.