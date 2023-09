Ka wheako i nga Maama o te Taitokerau Ataahua i Ireland

Ko te Raki o te Raki, he ahuatanga whakamiharo o te taiao, ka kitea ki nga waahi rereke puta noa i Ireland. Ahakoa e mohiotia ana a Iceland me Alaska mo o raatau whakaaturanga o te Aurora Borealis, ka tukuna e Ireland he waahi ahurei ki te kite i tenei whakaaturanga marama whakamiharo. I te nuinga o te wa ka puta mai nga rama he kaakaariki, he mawhero, he puru, he papura i etahi wa, ka hanga he tirohanga whakamihi i te rangi o te po.

Ko David Moore, ētita o te moheni Astronomy Ireland, e whakamarama ana ko te tupono ki te kite i nga Marama o te Raki ka piki ake i te wa o te equinox, ka taka i te 23 o Hepetema o tenei tau. Ko te papa autō o te whenua me te hongi o te ao he whai waahi ki te hanga i nga ahuatanga pai kia puta mai nga rama. Engari, he mea nui kia mohio kaore he taurangi mo te kite i tenei ahuatanga taiao.

Ko nga waahi pai rawa atu mo te maataki i nga rama i Ireland ko te taiwhenua taiwhenua ki te raki me etahi waahanga o te takutai o Antrim. Ko enei waahi e whakarato ana i nga tirohanga marama o te Moana-a-Kiwa me te kore e pokanoa o nga rama o te taone. Ko Mayo, kei te taha o te takutai Atlantika, ko tetahi atu waahi kua tohua. Heoi, ki te marama te rangi, ka kitea nga rama mai i nga waahi katoa o te motu.

Ko te hanganga o te Raki Raki ka timata i te mura o te ra i runga i te ra, e tuku ana i te nui o te iraruke ki te waahi. Ka pahekoheko enei matūriki ki te papa autō o Papatūānuku, ka kumea atu ki ngā pou o Te Taitokerau me te Tonga. I a ratou e tukituki ana ki nga ngota me nga ngota ngota i roto i te hau, ka puta nga tae kanapa o nga rama.

Hei whakanui ake i te tupono ki te kite i te Aurora Borealis, he mea nui kia matara atu i nga rama hangai. Ka kite noa nga tangata o te taone i nga whakaaturanga nui, engari ko te hunga e noho ana i te tuawhenua, kei tawhiti atu i nga rama kanapa, ka pai ki nga tirohanga ataahua. Ahakoa te kore ohorere o nga rama, ka taea e nga kaitirotiro whetu te matapae i te puta mai ma te aro turuki i nga mahi o te ra.

Ka whakaratohia e Astronomy Ireland he ratonga mataara aurora, e tuku ana i nga whakahoutanga o ia ra mo nga ahuatanga o te rangi, tae atu ki te tupono ka kite i nga Maama o te Raki. Ahakoa ka puta nga rama i nga wa katoa o te po, he mea nui kia marama te rangi kia tino kitea.

Ahakoa he wero te huarere o Ireland me ona kapua me te ua, he whai waahi tonu ki te kite i nga Marama o Te Taitokerau. I te ekenga o nga mahi a te ra i te tau 2025, ko nga tau e whai ake nei he tino pai mo te wheako i tenei miiharo maori. Na, whakarite mo tetahi po makutu i raro i te rangi o Airani kua whakamaramatia.

Rauemi:

– Moheni Astronomy Ireland.