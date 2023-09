Asteroids: Kaipatu me nga Kaihanga o te Ora i runga i te whenua?

Kei te kaha te rangahau a nga kaiputaiao i nga huarahi hei tiaki i te whenua mai i te paanga asteroid pea. Heoi, ko te rangahau tata nei e kii ana he nui te paanga asteroid i nga wa o mua kua whai waahi nui ki te timata i te ora i runga i to maatau ao. Ko te rangahau, i whakahaeretia e Nicholas Wogan, he tohunga astrobiologist i te Whare Wananga o Washington, he tirotiro i te tupono ka uru tetahi toka mokowhiti nui ki te hau o te whenua, ka hanga i nga tikanga e tika ana mo nga tauhohenga matū i te mutunga ka puta te ora.

E ai ki te rangahau, ko nga paanga nui mai i nga asteroids ka taea te whakauru i nga kukū nui o te hauwai hauwai, he puhui mo te oranga, ki roto i nga taiao o te whenua. Ko tenei whakapae he otinga ki te mea ngaro o te hurihanga o te hau o te whenua mai i te maaka ki te pai ki te koiora.

Ahakoa i whakaarohia e nga kaiputaiao nga puia he puna mewaro ka taea te whanaketanga o te ora, ko te tātari matū o nga toka tawhito e tohu ana na nga asteroids te kawenga mo te wero i te mewaro e tika ana ki te rangi. Ka taea e te asteroid nui te rino te tauhohe ki te moana kua pahemo, ka puta mai he hau e whai kiko ana i te wai, te hauwai, me te waro. I te roanga o te wa, i te whakamatao o te hau, ka ua te mewaro ki roto i nga moana, ka whakaputa i nga ngota ngota prebiotic penei i te hydrogen cyanide.

Heoi, ahakoa he kaha te whakapae o te matū asteroid-aided, he mea nui ki te whakaae kaore ano kia pono. Ko te maaramatanga atu ki te matū waro i puta ai te takenga mai o te oranga hei whakapumau i tenei ariā.

I te katoa, ka whakaatu te rangahau i te hononga paradoxical i waenga i nga asteroids me te ora i runga i te whenua. Ko enei tinana tiretiera ka taea pea te whakangaro papatipu he mea tino nui ki te whanaketanga o te ao e mohio ana tatou. Ko te rangahau e whakanui ana i te hiahia ki te aukati i nga paanga asteroid nui kei te heke mai i te wa e mohio ana te toenga kino i puta ai te ora ki runga i to tatou ao.

Rauemi:

– Akoranga mai i a Nicholas Wogan, Te Whare Wananga o Washington

– Uiuitanga ki a Nicholas Wogan i te Daily Beast