Mokowā Wahine mai i te Wai Marama: Te Ake o te Tuhura Mokowhiti me te Ohanga

I roto i nga tau tata nei, kua kaha te kaha o te ao ki te toro atu ki te maha o nga rawa o te ao kei waho. Ko tetahi o nga mea tino nui i kitea ko te noho o te wai i roto i te regolith marama, te paru kei runga i te Marama. Ko tenei kitenga kua whakatuwherahia nga huarahi hou mo te torotoro mokowhiti, hokohoko mokowhiti hohonu, me te whakawhanaketanga o te waahanga hiko mokowhiti.

Na te hekenga o nga utu whakarewatanga me nga ahunga whakamua i roto i te hoahoa waka mokowhiti, kua kaha ake te mahi hokohoko mokowhiti. Ko nga kamupene penei i a SpaceX me Blue Origin kei te whakawhanake i nga waka whakarewa tino taumaha ka taea te kawe i nga utu nui ki roto o te whenua iti. Ko tenei, me te kaha ki te tango me te kawe wai mai i te Marama, he kaha ki te huri i te ohanga orbital.

He iti rawa te utu o te wai i runga i te whenua, engari he nui te utu mo te tuku ki te mokowhiti. Ko te wai o te marama, ka taea te tango me te whakamahi hei wahie toka, e tuku ana i te otinga utu utu mo te whakakii i nga waka mokowhiti. Ma tenei ka whakatuwhera i nga waahi ki te whakawhānui ake i te oranga o nga amiorangi me te whakanui ake i te maha o nga misioni whai hua ka taea e ratou te whakahaere. Kei a ia ano te kaha ki te tautoko i nga mahi whakamarumaru i roto i te orbit whenua me te whakatakoto i te turanga mo te torotoro a te tangata i te Marama me Mars.

I tua atu i te wai, ko te regolith i runga i te Marama, Mars, me nga asteroids e pupuri ana i nga taonga utu nui ka taea te whakamahi ki te hanga kainga, turanga, me nga maina ki runga i nga mata o te aorangi. Ka taea e enei rauemi te whakarato kai, te wai, me te hau mo nga kaitoro a meake nei. I tua atu, ka taea e raatau te whakahoki mai i nga konganuku me etahi atu taonga ki te whenua, ki te whakatutuki i te pikinga o te hiahia i puta mai i te whakawhiti hiko-ma.

Ahakoa he oati nui te whakaaro mo te keri mokowhiti, ka ara ake ano nga awangawanga mo nga hua o te taiao. Ko te parahanga i puta mai i te weranga takirirangi i te wa o te whakarewatanga ka whai paanga nui ki te hau, ka pa ki te rangi me te paparanga ozone. He mea nui kia pai ake te maarama me te whakaiti i enei kino ka taea te whakarite kia whai hua te mahi keri mokowhiti ki te taiao o te ao.

Hei whakamutunga, ko te hanga wahie mokowhiti mai i te wai o te marama e whakaatu ana i tetahi otinga huri keemu mo te torotoro mokowhiti me te ohanga ohanga. Ko te waatea o te wai i runga i te Marama, me te ahunga whakamua i roto i te hangarau waka mokowhiti, he kaha ki te whakanui ake i te oranga me te whaihuatanga o nga misioni mokowhiti kei te heke mai. Engari, me ata whakaaro ki nga paanga o te taiao kia pai ai te whakahaere o te keri mokowhiti me te iti o te paanga ki te whenua me tua atu.

