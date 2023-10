International Observe the Moon Night 2023: He Takahanga Tiretiera e tika ana kia mataki

Hei tenei wiki, hei te Rahoroi, te rua tekau ma tahi o Oketopa, e hia miriona nga tangata huri noa i te ao ka huihui ki waho ki te matakitaki i te ataahua o to tatou peerangi maori, te marama. Ko tenei huihuinga a-tau, e kiia nei ko International Observe the Moon Night, he kaha te whakatairanga a NASA, a, neke atu i te 21 nga huihuinga kua rehitatia i Amerika Te Tai Tokerau anake.

Ko te take i muri i tenei wa ko te wahanga o te marama, ko te hauwhā tuatahi. I te nuinga o te wa ka whakaarohia tenei waahanga ko te wa pai ki te mataki i te marama i te mea he kanapa engari kaore i te kanapa rawa, ka tino pai mo te hunga titiro whetu. I tua atu, he waahi ahurei tenei waahanga ki te kite i etahi o nga tirohanga tino whakamiharo o te marama.

Mo te hunga e kore e mohio he aha te rapu, kua tukuna e NASA he mapi marama mo ia tuakoi. Ko enei mapi e whakaatu ana i te uwha nui o te marama, he papanga pouri e hipoki ana i te kotahi hauono o te mata o te marama. Ahakoa e kiia ana he "moana", ko enei waahi he mania papaa i hanga e nga rere rangitoto whai muri i nga paanga asteroid.

Ahakoa ka taea e te kanohi tahanga te kite i nga papanga pouri, ma te whakamahi i te karu ka taea te whakanui i te wheako. Ma te aro ki te mutunga o te marama, te raina e wehe ana i te taha pouri me te taha marama, ka taea e nga kaitirotiro te kite i te takaro o te atarangi, te whakaatu i nga rua me nga hiwi maunga. Ko te taha tonga o te marama he tino maunga, he waahi whakamiharo hei tirotiro.

Ko te International Observe the Moon Night hoki he whai waahi pai ki te tirotiro ano i te taunga o te tangata ki te marama. I te Hūrae 20, 1969, i kii rongonui a Neil Armstrong: "Ko te Papanga Ataahua kei konei. Kua tau te Ekara.” Ko te taunga, e kiia nei ko te Moana o te Ataahua (Mare Tranquillitatis), he ngawari te mohio i tenei po. Ka kitea ano etahi atu waahi taunga a Apollo, engari ko etahi kei roto pea i te po marama i tenei huihuinga.

I tua atu i te mataki i te marama i tenei po motuhake, ka whakapaoho a NASA i te awa ora e rua haora i runga i te TV NASA i te 7 pm EDT. Ko te whainga o tenei haapurorotanga ki te whakakotahi i nga tangata puta noa i te ao ki te whakanui i te tirohanga marama, te putaiao, me te torotoro haere i te wa e whakatairanga ana i nga kaupapa rangahau mo te marama me nga kaupapa torotoro a NASA.

No reira, ki te kitea koe i waho i tenei wiki, me ata titiro ki te marama me te maioha ki nga mea whakamiharo o to tatou hoa noho tiretiera. Ka tohuhia o maramataka mo te Ao Matakitaki i te Po Marama a tera tau, ka tu hei te 14 o Mahuru, 2024.

