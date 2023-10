Kei te whakaaro a NASA ki te whakaheke i nga putea mo nga Hubble me Chandra Space Telescopes

Kei te anga a NASA ki nga whakahekenga pea i roto i tana wehenga astrophysics, tera pea ka pa ki nga kaupapa nui e rua mo te karu atea, e ai ki tetahi purongo tata nei. Ko te Hubble Space Telescope me te Chandra X-Ray Observatory, he nui nga takoha ki to maatau mohiotanga ki te ao, ka kite i nga whakahekenga moni.

I roto i te whakaaturanga ki te US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine's komiti mo te arorangi me te astrophysics, i kii a Mark Clampin, te kaiwhakahaere o te wehenga astrophysics o NASA, ko nga herenga tahua ka hiahiatia he whakahekenga moni "kaore i tohua" mo enei karu. Ko tenei i roto i te kaha ki te tohatoha rauemi ki nga kaupapa hou i NASA, i te mea e kii ana te umanga kia rite tonu nga taumata tahua mo te tau putea 2024 ki te tau o mua.

I tono te wehenga astrophysics tata ki te $1.56 piriona mo te tau moni e whai ake nei, engari i whakaae a Clampin he kore e taea te whiwhi moni katoa. Mena he nui te tapahi tahua, ko ta raatau kaupapa matua ko te whakaiti i nga putea mo nga misioni i roto i nga mahi roa, kei roto ko te Hubble me Chandra telescopes.

Ko Hubble, i te mahi tahi me te James Webb Space Telescope a NASA, he taputapu tino nui mo te rangahau pūtaiao me te torotoro. Ko Chandra, i tetahi atu taha, i whakarewahia i te tau 1999, a kaore ano ia i uru ki nga misioni mahi pera i a Hubble. I tenei wa kei te anga ki nga wero whakahaere na te pakeke.

Ahakoa e pai ana te whakahaere a Hubble, i kii a Clampin kua roa ia e mahi ana me te tohu i tetahi waahanga nui o te tahua astrophysics. Ko Chandra, i tetahi atu taha, kei te raru nga uaua me te hiahia kia kaha ake nga mahi ki te pupuri i ana mahi.

Ko te tahua moni 2024 mai i te Whare White ka tohatoha $93.3 miriona mo Hubble me te $68.7 miriona mo Chandra. Ko enei tatauranga mo te 10% o te katoa o te tono tahua mo te wehenga astrophysics a NASA i te tau 2024.

He mea nui kia mahara ko nga whakataunga putea a NASA kei te tatari tonu kia whakaaetia, a ka taea te whakarereke i mua i te whakatau i te tahua whakamutunga.

Rauemi:

– Space.com

– SpaceNews