Te ariā a Einstein mo te Gravity and the Search for Alternatives

Ko te ariā a Einstein mo te taikaha, e kiia nei ko te relativity whanui, kua tino angitu mo te kotahi rau tau. Heoi ano, he herenga to te ariā. E matapae ana ia i tana korenga i nga waahi mokowhiti i roto i nga rua pango me te Big Bang ano. Ahakoa ko etahi atu ariā-a-tinana e whakaatu ana i era atu ohanga taketake i roto i te ahupūngao kua whakamatauria nuitia, ko te relativity whanui anake i whakamatauria i te kaha ngoikore.

Ko nga rereketanga mai i te whanaungatanga whanui kaore i te whakakorehia, me tupu, e ai ki nga tohunga ahupūngao. Ko te noho o nga waahi mokowhiti e kii ana ko nga miihini quantum, e pa ana ki nga pauna iti rawa, me whakatau enei take. Heoi ano, ko te ngana ki te whakakotahi i te relativity whanui me nga miihini quantum ka puta he rereke mai i te ariā a Einstein.

Ko te tauira Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), ko te tauira paerewa o te aorangi, kua whakaaetia nuitia. Heoi ano, kaore i te oti, kaore hoki i te pai mai i te tirohanga ariā. I roto i nga tau e rima kua pahure ake nei, kua raru ano ia i te tirohanga, ina koa mo te inenga o te taumau Hubble.

Ko nga taunakitanga tirohanga mo te whakaterenga o te ao i kitea i te tau 1998 me te Momo Ia supernovae kua puta te tono mo te kaha pouri. Heoi, ko te ahua o te kaha pouri kare e mohiotia ana, a, ko nga whakamaramatanga rereke, penei i te taumaha kua whakarereketia, kua rongonui.

He nui nga tuhinga mo nga ariā o te kaha o te kaha rereke ki te hononga whanui, tae atu ki nga ariā scalar-tensor. Ko enei momo rereke me whakamatau ma roto i nga whakamatautau o te punaha solar, te mataki i nga ngaru o te ngaru, me te rangahau i nga rua pango.

Kare tonu i te tino mohio mena ka puta mai nga rereke mai i te whanaungatanga whanui mai i te ngana ki te whakauru i nga tirohanga o te ao ki tetahi ariā takarepa, ki te kore ranei te kaha pouri.

