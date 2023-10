He Maramatanga Hou mo te Horapa o te Matepukupuku ki te Hiwi

Ko nga Kairangahau i Weill Cornell Medicine i New York City kua tino kitea he aha te take ka toro atu etahi mate pukupuku ki te tuara. Kua roa e mohiotia ana ko te mate pukupuku u metastatic ka horapa ki te tuara, ka raru nga turoro. Heoi, ko nga take o tenei ahuatanga kaore i te maarama tae noa ki tenei wa.

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Nature, i kitea e Matthew Greenblatt me tana roopu he momo hou o te pūtau kakau ka uru pea ki te metastasis o nga pūtau mate pukupuku ki te tuara. Ko enei pūtau kakau, i kitea i roto i nga wheua vertebral, i kitea ki te huna i te pūmua e kiia nei ko MFGE8. Ka mahi tenei pūmua hei kaikawe puku, ka kumea nga pūtau mate pukupuku ki te kiko tuara.

I whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau ki nga kiore, te whakawhiti i nga pūtau ira tuara ki tetahi waewae o muri me nga pūtau kakau wheua roa ki tetahi. I kite ratou i haere nga pūtau mate pukupuku ki te vertebra paku tata ki te rua nga wa i haere ki te koiwi iti roa, e tohu ana i te kaha o te kukume o te MFGE8.

Ka taea e te metastases o te tuara te kino ki te taurakira, ka pa ki te kaha o te manawanui ki te haere me te whakahaere i nga mahi a te tinana. Ma te mohio ki nga tikanga kei muri i tenei horapa, ka taea pea te hanga wawaotanga hei aukati, hei rongoa ranei i te metastasis o te tuara.

Ahakoa ko te aukati i te MFGE8 he huarahi rongoa ka taea, me tirotiro ano kia tino mohio ki nga paanga me te whai huatanga o taua maimoatanga. Xiang Zhang, he kaikoiora mate pukupuku i Baylor College of Medicine, i kii tenei rangahau he "whakamua nui" i roto i to maatau mohio ki te metastasis wheua.

Ko tenei pakaruhanga e tuku tumanako ana mo nga turoro me te mate pukupuku u metastatic me etahi atu mate pukupuku e horapa nui ana ki te tuara. Ma te wetewete i tenei mea ngaro kua roa nei, ka whakatata atu nga kairangahau ki te whakawhanake i nga maimoatanga whai hua me te whakapai ake i te oranga o te hunga e pa ana ki enei metastases.

