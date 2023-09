Ko te Hangahanga Tauira Ka Whakaaetia e te Roo Mammalian te Whakahaere i nga Whakauru o waho, Ka kitea e nga Kairangataiao

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua mo te whakahaerenga o te roro whakangote. Na roto i te whakamahi i te punaha whakamatautau i whakatipu i nga neurons ki runga i nga mata karaihe microfabricated, i kitea e nga kairangahau ko te uho o waho o te roro te kaha ki te pupuri i te mana whakahaere mo ona whakaurunga o waho na te mea he hononga hono engari he mahi takitahi.

Ko te uho, ko te paparanga o waho o te roro te kawenga mo nga momo mahi penei i te tirohanga tairongo me te whakahaere motuka, he maha nga neurons. Ko enei whatunga neuronal me kaha ki te wehe i nga whakauru mai i nga iahiko motuhake i te wa e whakauru ana i nga whakaurunga mai i nga waahanga maha, engari kaore i te maarama me pehea e taea ai e te cortex te tautoko i enei tauira tukatuka rereke.

Hei tirotiro i tenei, i arahi nga kairangahau i nga neuron cortical ki te hanga i nga whatunga modular kei roto i nga roopu-iti maha. Na roto i te whakaihiihi i enei neurons whakatipu taiwhanga ma te whakamahi marama, i kite te roopu he nui nga whakautu a nga whatunga modular pai ki te whakaihiihi marama o te rohe. I tetahi atu taha, ko nga whatunga me te iti ake o te whakarereketanga i whakautu nui ki te tukutahi ki nga whakaohooho katoa.

I kitea ano e nga kairangahau ko te taurite i waenga i nga mahi wehea o te rohe me nga mahi whakakotahi o te ao he mea nui mo te roro ki te whakawhānui ake i tona kaha ki te whakaatu korero me te iti o nga rauemi. Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whai waahi noa tatou ki te maarama ki te hanganga me te mahi o te roro whakangote engari he paanga ano mo te whanaketanga o nga whatunga neural artificial e whakamahia ana i roto i te rangahau ako miihini.

I te katoa, ka whakamarama tenei rangahau me pehea e taea ai e te roro whakangote te whakahaere i nga whakaurunga o waho na roto i tana hoahoanga tauira. He tino mohio ki nga mahi uaua o te roro me tona kaha ki te tukatuka korero pai.

