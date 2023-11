He Kupu Mo Nga Reo Katoa mo 'Tenei' me te 'Tana': He Tikanga Ao

Te faaite ra te mau reo na te ao nei i te hoê huru reo faahiahia—te vairaa mai o te mau parau no “tenei” e “e.” He rangahau i whakahaerehia e te roopu o te ao, na Te Whare Wananga o East Anglia i arahi, ka whakamarama i tenei ahuatanga ma te tirotiro i te whakamahinga o nga whakaaturanga, he kupu e tohu ana i te waahi o tetahi mea e pa ana ki te kaikorero. I tātarihia e nga kairangahau nga raraunga mai i te neke atu i te 1,000 nga kaikorero o nga reo rereke 29, tae atu ki te reo Ingarihi, Spanish, Norwegian, Japanese, Mandarin, Tzeltal, me Telugu.

He rereke ki nga whakaaro o mua he rereke nga reo i roto i nga wehewehenga mokowhiti ka mahia e ratou, ka kitea e te rangahau ko nga reo katoa i tirotirohia e whakaatu ana i nga rereketanga mokowhiti ma te whakamahi i nga kupu penei "tenei" ranei "e" i runga i te mea kei te taea e te kaikorero te taonga. . Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Human Behaviour, e whakaatu ana ko nga kaikorero o nga reo rereke e whakamahi ana i nga rautaki rite ki te whakamahi i nga whakaaturanga hei whakaahua i nga hononga waahi.

Ko te korero a te kairangahau matua a Prof Kenny Coventry, “I kitea e matou i roto i nga reo katoa i whakamatauria e matou, he kupu mo nga mea e taea ana e te kaikorero, penei i te 'tenei' i te reo Ingarihi, me tetahi kupu mo nga mea kaore e taea—'ko tera. '.” Ka taea e tenei wehewehenga noa i waenga i nga reo te maarama ki te takenga mai o te hunga whakaatu hei momo reo.

He mea hirahira nga hua o te rangahau ehara i te mea ka hurahia e ratou he tauira reo mo te ao katoa engari na te mea ka whakawerohia e ratou te whakaaro ko nga reo rereke e whakaatu ana i nga ahuatanga rereke o te whakaaro. Engari, ko ta ratou e kii ana ko nga herenga hinengaro taketake e pa ana ki te toro atu ka whai waahi ki te hanga pehea te whakawhanaketanga o nga reo i nga punaha korero mokowhiti.

I te mea he tangata, he rereke pea o tatou reo i roto i te wetereo, te kupu, me te whakahua, engari ko nga kaupapa matua o te tata me te tawhiti ka tohatoha ki nga hapori reo kanorau. Ko tenei rangahau he tirohanga ahurei mo te kanorau reo e noho ana i te ao, me te whakaatu i te ao whanui o etahi ahuatanga taketake o te reo tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga whakaaturanga?



A: Ko te whakaatu he kupu, he korero ranei hei tohu i te waahi, i te tata ranei o tetahi mea, hinonga ranei e pa ana ki te kaikorero.

P: E hia nga reo i whakauruhia ki roto i te rangahau?



A: I tātarihia e te rangahau nga raraunga mai i nga reo rereke e 29 e korerohia ana e te neke atu i te 1,000 nga kaiuru.

P: He aha te rangahau i whakaatu mo te whakamahinga o nga whakaaturanga?



A: I kitea e te rangahau ko nga reo katoa i tirotirohia he rite tonu nga momo mokowhiti ma te whakamahi i nga kupu penei "tenei" ranei "e" i runga i te mea kei te taea e te kaikorero te taonga.

P: He aha nga paanga o tenei rangahau?



A: E kii ana te rangahau he herenga hinengaro tahi e pa ana ki te toro atu e whakaawe ana i te whanaketanga o nga punaha korero mokowhiti puta noa i nga reo. Ka whakawerohia te whakaaro ko nga reo rereke e whakaatu ana i nga ahuatanga rereke o te whakaaro.

P: Na wai i whakahaere te rangahau?



A: I arahina te rangahau e te Whare Wananga o East Anglia i runga i te mahi tahi me nga kairangahau mai i nga umanga 32 o te ao.