Te Ao Ataahua o White Holes: Te Tirotiro i nga Mea Kaore i te Mohiotia

Ko te rangahau o nga kohao pango kua kapohia e nga kaiputaiao me te iwi whanui, e ruku ana ki te hohonutanga o te ao me nga mea ngaro o te ao. Ko enei taonga pohehe, e tohuhia ana e te kaha o te kumete o te kaha e aukati ana i tetahi mea kia mawhiti, kua roa nei e noho ana hei kaupapa mo te matapae me te torotoro putaiao. Heoi ano, i te wa e tipu haere tonu ana to tatou maaramatanga, kei te huri nga kaiputaiao ki te kaupapa whakahirahira o nga rua ma.

Kaore i rite ki nga kohao pango, ko nga kohao ma he taonga whakapae e kore e uru te matū, engari ka puta. Ko Carlo Rovelli, he tohunga ahupūngao whakaaro Itari rongonui mo tana tuhi putaiao pohewa. Ko te pukapuka hou a Rovelli, “White Holes,” he whakakotahi i nga huānga o te rotarota, te wawata, te rapunga whakaaro, me te ahupūngao uaua ki te kawe i nga kaipānui ki roto i te ao e kore e mohiotia.

Ahakoa ko nga kohao pango he kaupapa mo te mataki me te atahanga, ka noho pohehe noa nga kohao ma, kaore he taunakitanga tika mo to ratau oranga. Ko te mokowhiti a Rovelli he mea whakaawe mai i te ahupūngao quantum me te kii ka pehia te matū ki tua atu o ona rohe, ka puta he reanga, ka huri te kohao pango ki te kohao ma. I tenei hurihanga o te waa, kaore he mea e uru ki roto i te kohao ma, a mo te kaititiro i roto, ka rere whakamuri te wa.

Ko nga tikanga o nga kohao ma ka toro atu i te paakiki noa iho. E ai ki a Rovelli ka whai paanga nui enei taonga ki te hanganga me te whanaketanga o te ao a meake nei. E whakapaetia ana ko te whakakotahitanga o nga kohao ma ka whai waahi ki te "pouri pouri" ka uru ki roto i te ao.

Ahakoa kaore pea te pukapuka a Rovelli e pai ki nga kaipanui katoa, i te mea e peka ke atu ana i te reo hangarau, he tirohanga motuhake mo te kaupapa. Ma te ruku ki roto i nga whakaaro auaha me nga whakaaro pohewa i muri i te ahupūngao ariā, ka haria tatou e Rovelli ki roto i te ao e panaia ana nga rohe putaiao, me te tono kia whakaaroarohia nga mea ngaro kei tua atu.

FAQ:

P: He aha te poka pango?

A: Ko te kohao pango he taonga tiretiera me te kumenga tino kaha e kore ai e mawhiti tetahi mea, tae atu ki te marama.

P: He aha te kohao ma?

A: Ko te kohao ma he ahanoa whakapae e kore e uru te matū, engari ka peia atu nga mea o roto. E kiia ana ko te whakamuri o te poka pango.

P: Kua whakapumautia he rua ma?

A: I tenei wa, kaore he taunakitanga tika mo te noho o nga rua ma. Ka noho tonu ratou hei kaupapa mo te whakaaro me te rangahau ariā.

Q: He pehea te rereke o nga kohao ma i nga kohao pango?

A: Ahakoa ko nga kohao pango e kukume ana i te matū, hei aukati i nga mea katoa kia mawhiti, ka peia e nga kohao ma te matū, karekau e whakaae kia uru tetahi mea.

P: He aha te paanga o nga kohao ma ki te ao?

A: Mena kei te noho nga rua ma, ka tino pa ki te hanganga me te whanaketanga o te ao a meake nei. Ko o raatau papatipu whakakotahi ka whai waahi ki te "mea pouri" ngaro e pa ana ki te ao.

P: He aha te "mea pouri"?

A: Ko te mea pouri e pa ana ki te matū e kore e kitea e whakaponohia ana ka hanga he waahanga nui o te papatipu o te ao. Ka whakatauhia mai i ona awenga aapapa, engari kare tonu i te maarama.

(Ngā Puna: [whakauruhia nga puna mena kei te waatea])