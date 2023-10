He tuhinga tata i roto i te Science Advances e torotoro ana i te ao whakamihiharo o nga waewae anuhe. I te titiro tuatahi, ka whakaaro te tangata he momokamo noa nga waewae o te anuhe na te kore e ngata ki te kai, engari ki te tirotirohia ano, ka kitea he rereke te kaupapa o enei waewae.

Ko te ahua o nga waewae potiki o te anuhe he waewae rūpahu e kiia nei he "prolegs." Ko enei puku kiko kiko hei awhina i te anuhe ki te neke haere, ko nga waewae tuturu, kei te tata ki tona mata, ka whakatapua ki te kaahurihuri, ka puta hei waewae pakeke o te purerehua.

Ko te whakaaro ka taea te tautuhi i te waewae ma te anatomy me te mahi e whakaara ake ana i nga patai whakaaro mo te mea ka "pono" te waewae. Me tautuhi te waewae i runga i tona hanganga-a-tinana, ka taea ranei te whakarōpūtia he waewae mahi pera ahakoa karekau nga ahuatanga tawhito o te waewae?

Ehara tenei kitenga i te tino miharo i roto i te ao angawaho, e mohiotia ana mo o ratou waewae hono. He maha nga wa ka whakamahia e nga pepeke me etahi atu angawaho o ratou waewae mo nga mahi rereke. Kua hurihia e te hunga poti wai o ratou waewae hei hoe, ka whakamahia e nga namu paru o ratou waewae hei taputapu tapahi, kua whakarereketia e nga centipedes o te whare o ratou niho rite-waewae mo te werohia he paihana.

Mo te anuhe, ka noho enei waewae rūpahu hei punga, ka taea e te mea hanga te piri ki nga papa i a ia e anga whakamua ana. Ka wetewete, ka hono ano nga anuhe i o ratou waewae ki te neke whakamua, ma te whakamahi i nga papa taratara e kiia nei ko te kooti i te pito o ia waewae hei mau i a ratou. Ko nga ira e haangai ana mo te whanaketanga o enei waewae rūpahu ka tohatohahia ki nga crustaceans, e whakaatu ana i nga hononga kunenga i waenga i nga momo momo rereke.

Ahakoa te korero a te ira, kare pea te kaupapa o te pono e whai tikanga nui mo enei taapiri, he mea whakahirahira mo enei waewae. He wa poto nga waewae anuhe, ka noho noa i te wa o to ratou torongū i mua i te kaahuatanga. No reira, hei te wa ka tutaki koe ki te anuhe, tangohia he wa poto ki te maioha ki enei peka tere me te urutau motuhake mo te neke.

Puna: Pūtaiao Advances

Nga wehewehe:

Proleg: He waewae rūpahu ka kitea i runga i te anuhe, ka whakamahia hei neke.

