No tehea wa i hanga ai nga whenua tuatahi o te ao?

I roto i tetahi rangahau tata nei i tapaina "When were the First Exocontinents?", Jane Greaves, he ahorangi arorangi i te Whare Wananga o Cardiff, ka tirotiro i te hanganga o nga whenua o te ao. Ko nga whenua o te whenua karekau e tu; ka “maanu” ki runga ake o te koroka o Papa na te wera o te uho o te ao. Ko tenei neke haere tonu o nga whenua ka puta ki nga ahuatanga penei i te pereti tectonics.

Ko te hiahia a Greaves ki te mohio ki te wa i hanga ai nga whenua tuatahi me te pehea e awhina ai enei korero ki te rapu ao noho. Ma te tirotiro i te ahua o te pereti tectonics i runga i nga aorangi toka, ka ngana ia ki te whai i te ahua o nga whenua. He mahi nui te wera i roto i tenei mahi, na te mea ka kaha ake nga aorangi he nui te whakamahana o te matua ka kaha ake te kaha o te pereti tectonics.

I runga i tana rangahau mo nga whetu me te hanganga o te aorangi, i whakatau a Greaves i timata te papa tectonics o te whenua tata ki te 3 piriona tau ki muri, e 9.5 piriona tau i muri mai i te timatanga o te ao. I kitea ano e ia ko nga whenua tuatahi i puta mai i runga i nga whetu kopae angiangi, he ahua iti ake, he teitei ake te whakarewatanga, tata ki te 2 piriona tau i mua i nga whenua o te Ao. Engari, ko nga whetu kopae matotoru, he pakeke ake, he kino-kore, i tohu te noho o nga whenua i te 4 ki te 5 piriona tau i mua atu i to Papa.

He mea whakamiharo, i kitea e Greaves he puhoi ake te hanga o nga whenua i runga i etahi atu aorangi ka whakaritea ki te Ao. Ko te waahi o te nui o te wera e tika ana hei timata i te hanganga whenua. No reira, e kii ana a Greaves ko nga whetu he iti ake te whakarewatanga i te Ra ka kitea pea nga exoplanets noho me nga whenua.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo nga kaitirotiro arorangi ki te tirotiro me te whakanui ake i to maatau mohio ki te hanganga o nga whenua i roto i te ao. Ma te ako i nga punaha aorangi me nga tikanga e tika ana mo te hanga whenua, ka taea e nga kaiputaiao te rapu i nga ao noho i tua atu i a tatou.

Rauemi:

- Jane Greaves, "Nonahea nga Exocontinents Tuatahi?"

– NASA

– Wewetehia