Chandrayaan-3: He Mihana Angitū me nga Hiccups Momentary

Ko Chandrayaan-3, te miihana a-marama o Inia, kua whakanuia he angitu ahakoa kua pa ki etahi raru iti. E rua nga ra i muri mai o te taunga o te Vikram lander me te Pragyan rover ki runga i te Marama, ko tetahi taputapu i runga i te rover ka pa te pango poto. Ko Santosh Vadawale, te kaitirotiro matua o te Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), i whakamarama ko te mangumangu i puta mai i te mutunga o te taapiri o tetahi waahanga haumaru, i whakakore pohehe i te whakahau a te APXS. Heoi, i tere te whakatika i te he, a, i pai te whakahaere a te taputapu ki te tātari i nga waahi o te Marama me nga toka.

He rereke ki nga korero e kii ana ko te Vikram lander me te Pragyan rover ka ara ake i te rua o nga ra o te marama, ka whakamarama a Vadawale kaore i hangaia kia pera. I a ia e korero ana i tetahi huihuinga i te Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), i kii a Vadawale he tino angitu te kaupapa. I kii ano ia ko nga utu a Chandrayaan-3 he tino pai nga korero putaiao, me nga APXS e whakaputa ana i nga korero tino pai e tirotirohia ana i tenei wa.

Ko te misioni Chandrayaan-3 e kore e kore kua tohuhia he tohu nui i roto i nga mahi torotoro mokowhiti a Inia. Ko nga raru ka pa ki te wa e mahi ana te miihana he ahua noa i roto i nga mahi uaua me te kore e whakapouri i ana whakatutukitanga. Ko te mahi angitu o te APXS me nga raraunga puiao nui i kohia mai i te mata o te Marama ka whai waahi ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te ao whenua o te marama me te para i te huarahi mo nga mahi a te marama a meake nei.

Rauemi:

– Santosh Vadawale, he kaititiro matua mo te Awha Matūriki X-Ray Spectrometer (APXS)

– Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)