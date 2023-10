Ko te Kairangirangi Frank Rubio i pakaru te rekoata a Amerika mo te Rererangi Mokowhiti Roa Rawa

Kua hanga e te Kairangirangi Frank Rubio te hitori ma te whakatakoto i tetahi rekoata hou o Amerika mo te rerenga mokowhiti roa rawa atu. Ko te kaupapa a Rubio i roa mo te roanga miharo, he nui atu i nga whakatutukitanga katoa o mua i te torotoro waahi. E whakaatu ana te rekoata o te rekoata i te manawanui me te mauri o nga kairangi rererangi i mua i nga wero i puta mai i nga wa roa i waho.

Ko te tino whakatutukitanga a Rubio i kaha te titiro atu ki etahi atu misioni kua turaki i nga rohe o te haere atea a te tangata. Puta noa i te hitori, he maha nga kaitirotiro rererangi kua roa ake i roto i te orbit, e para ana te huarahi mo te whakatutukitanga a Rubio. Ko enei misioni e whakarato ana i nga whakaaro nui ki nga paanga tinana me te hinengaro o te haerenga mokowhiti roa.

Ko te roa o te rongo ki te microgravity e pa ana ki nga astronauts i te wa o nga misioni mokowhiti ka whai paanga nui ki te tinana o te tangata. Kua whakaatuhia e nga rangahau rongoa ko enei paanga ko te mate o te wheua, te ngoikore o te uaua, me nga huringa o te mahi cardiovascular. Ko te maarama me te whakaiti i enei raru he mea nui mo nga miihana mokowhiti mo te wa roa, penei i era i whakamaherehia mo te torotoro i Mars.

I tua atu i nga wero a-tinana, ka anga nga kairangirangi ki nga taumahatanga hinengaro ahurei i a ratau wa roa ki te waahi. Ko te noho mokemoke mai i te whenua me te hunga e arohaina ana mo te wa roa, ka puta te mokemoke me te kore kainga. Kei te whakawhanakehia nga rautaki auaha hei whakatutuki i enei wero hinengaro me te whakarite i te oranga o nga kairangi rererangi i a raatau misioni.

I a tatou e whakanui ana i nga whakatutukitanga o mua a Rubio, he mea nui ki te mohio ki nga takoha nui i mahia e nga Kairangirangi o mua kua roa kua roa ki te orbit. Na to ratou kaha me to ratou kaha i para i te huarahi mo te torotoro mokowhiti a meake nei, kua whakawhānuihia to maatau mohio ki nga rohe o te manawanui o te tangata ki waho.

