Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o nga Rohe Whanau Whetu: He Maramatanga ki Roto i te Nebula Carina

Ko nga nebula hanga whetu he mea tino miharo ki nga kaitirotiro arorangi, engari na to ratou ahua pukumahi me te noho o te hau me nga kapua puehu he uaua ki te kite i nga mahi kei roto. Heoi, he mihi ki te ahu whakamua o te hangarau, no tata nei i kitea e te roopu kairangahau nga kitenga whenua mo te Carina Nebula ma te whakamahi i te Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Ka arahina e Ph.D. Ko te tauira a Geovanni Cortes-Rangel mai i te Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca i Mexico, i aro te kapa ki nga Pou o te Carina Nebula, he waahi e mohiotia ana mo te kaha o te whanautanga whetu. I roto i tenei rohe, e rua nga tautau whetu nui, Trumpler 14 me Trumpler 16, te rangatira i te waahi, ka tuku i te hihi ultraviolet kaha.

Na roto i te ako i nga rerenga ngota ngota, i nga jet ranei, e puta mai ana i nga taonga kei roto i nga pou, i mohio nga kairangahau ki nga mahi ka puta i tenei whare whanau whetu. Ko te iraruke mai i nga whetu O-momo wera i roto i nga kahui whetu e whakamarama ana, e whakairo ana i nga pou puehu, e whakaatu ana i te noho mai o nga whetu irahiko, nga kōpae protoplanetary, me nga jet. Ko enei taiao tino nui he waahi ahurei ki te ako i te hanganga o nga whetu whanau hou i muri i te arai o te hau me te puehu.

Ko tetahi o nga kitenga matua o te rangahau ko te ine i te tini o nga kopae porowhita huri noa i nga whetu katahi ano ka hanga, tae atu ki te whanuitanga o nga rerenga ngota ngota me nga jet. I kitea e te roopu ko nga puna o enei jet he protostars iti, takawaenga ranei. I te wa e hanga ana enei whetu kohungahunga, ka werahia nga mea kua paheke, ka panaia i roto i te rereruarua i te tuaka o te whetū poroporoaki. Ko nga tukinga ki te hau me te puehu e whakahihiri ana i nga haurehu kei roto i te nebulae ka marama.

Ko enei waka rererangi, ka eke ki te tere o nga rau mano kiromita ia haora, ka kiia ko Herbig-Haro Objects. I tapaina ki te ingoa o nga kaitirotiro arorangi a George Herbig me Guillermo Haro, nana i tino ako i a raatau i te tuatahi, ko enei taonga he tino waahanga o te tukanga whanau whetu.

Ma te wetewete i nga raraunga ALMA, i kitea e nga kairangahau etahi maapuna kiato e tuku ana i te irirangi mirimita-roa ngaru, e kiia nei ko nga taonga Herbig-Haro. I kitea ano e ratou nga rerenga waro monoxide e hono ana ki enei taonga. Ko tetahi mea tino rongonui ko te HH 666, e whakaatu ana i nga jet kopikopiko e toro ana i runga i te 10 tau-marama, me te hanga ruri kopere nui ina pa ana ki te nebula a tawhio noa.

Ko nga kitenga i kitea i roto i te Carina Nebula e whakaatu ana i nga tirohanga tino nui ki te hanga whetu me te whanaketanga o nga kopae porohita me te kopae protoplanetary. Ko nga mahi whakaetonga whakaahua mai i nga rerenga o nga whetu kohungahunga kei te whakaheke haere i nga pou, ka ngaro pea i roto i te 100,000 ki te miriona tau. Ko te mutunga mai, ka huri pea nga kopae porowhita kua kitea ki roto i nga kōpae protoplanetary, ka whakatakoto i te waahi mo te hanga aorangi.

E ai ki te rangahau ahakoa te kino o te taiao iraruke, ka nui pea te papatipu puehu i te rohe hei tautoko i te hanganga aorangi. I whakatauhia e nga kairangahau tera pea kei waenga i te 0.01 me te 0.7 nga papatipu ra o te ra e toe ana, e whakarato ana i nga kai e tika ana mo te whanautanga o nga aorangi.

I te hohonutanga o to tatou mohiotanga ki nga rohe whanau whetū, ka whai whakaaro nui tatou ki nga mahi e hanga ana i to tatou ao. Kei te noho tonu te Carina Nebula hei waahi whakapoapoa mo nga kaitirotiro arorangi, e whakaatu ana i te tirohanga ki te ao ngaro o te hanga whetu me nga punaha aorangi.

FAQ

He aha nga mea Herbig-Haro?

Ko nga mea Herbig-Haro he nebulosities kanapa e kitea ana i roto i nga nebula nui ake, he hononga ki nga whetu whanau hou. Ka puta mai i te wa e tukituki ai nga rerenga hau me te puehu o nga whetu irirangi ki te nebula a tawhio noa, ka whakahihiri i nga hau me te whakamarama.

He pehea te whai a nga jet ki te hanga whetu?

Ka whai wāhi nui nga waka rererangi ki te hanga whetū. I te wa e hangai ana nga whetu, ka werahia nga mea karekau ka panaia i roto i te rereruarua i te tuaka hurihuri o te whetu. Ka tuki enei waka rererangi ki te hau me te puehu i te rohe whanau whetū, ka hanga ngaru ohorere ka puta ake te hanga whetu me te hanga i te taiao a tawhio noa.

Ka taea te hanga aorangi ki nga rohe whanau whetu?

Ae, ka taea te hanga aorangi ki nga rohe whanau whetu penei i te Carina Nebula. Ahakoa te kaha o te iraruke me te horo o nga kopae porohita, he nui pea te papatipu puehu e toe ana hei tautoko i te hanganga o nga aorangi. E ai ki te rangahau kua hanga kee nga aorangi, kei te kaha hanga ranei i roto i te Carina Nebula.